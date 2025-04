Hausgeburt? Das sollten werdende Eltern wissen

Eine Schwangerschaft bringt für werdende Eltern viele Entscheidungen mit sich. Eine davon: Wo soll unser Kind zur Welt kommen? Manche wünschen sich, dass das zu Hause passiert. Die wichtigsten Infos.

Berlin. Werdende Eltern dürfen frei entscheiden, wo sie ihr Kind bekommen. Die Wahl fällt meist auf eine Geburtsklinik. Nur rund zwei Prozent der Mütter planen, ihr Baby in einem Geburtshaus oder im eigenen Zuhause zu bekommen. Das zeigen Daten der Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe.

Entscheiden sich werdende Eltern für eine Hausgeburt, steht dahinter oft der Wunsch, das Kind in vertrauter Umgebung zu gebären, umgeben von vertrauten Personen.

Betreut werden die Frauen dafür von mindestens einer Hebamme. Sie befindet sich in Rufbereitschaft und begleitet die werdende Mutter ab Geburtsbeginn bis in die ersten Lebensstunden des Kindes hinein. "Ein großer Vorteil der Hausgeburt ist diese vertrauensvolle Betreuung", sagt Ursula Jahn-Zöhrens. Sie ist Hebamme und Beirätin für den Freiberuflichenbereich des Deutschen Hebammenverbandes.

Mit dieser engen Beziehung und dem ungezwungenen Aufenthalt im eigenen Zuhause gingen Frauen häufig selbstbewusster und mutiger an die Geburt heran als in einer Klinik. So habe Ursula Jahn-Zöhrens es bei Hausgeburten erlebt.

Wann eine Hausgeburt infrage kommt - und wann nicht:

Das Gebären im eigenen Zuhause ist allerdings an Voraussetzungen geknüpft. Prof. Lars Hellmeyer, Chefarzt der Klinik für Geburtsmedizin am Berliner Vivantes Klinikum im Friedrichshain, zählt einige auf. Die Hausgeburt kommt demnach nur dann infrage, wenn:

die Mutter keine chronischen Erkrankungen hat

das Kind im Bauch gesund ist

es sich nicht um eine Mehrlingsschwangerschaft handelt

die Mutter nicht im höheren Alter gebärt

das ungeborene Baby weder in Beckenendlage noch in Querlage liegt

die Mutter vorab nicht bereits Kinder per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat.

Es gibt noch weitere Ausschlusskriterien für Geburten im häuslichen Umfeld.

Was passiert, wenn es zu Komplikationen kommt:

Eine Hebamme, eine gebärende Frau: "Auch ich empfinde eine Ein-zu-Eins-Betreuung als eine ideale Voraussetzung", sagt Lars Hellmeyer. "Wir wissen, dass dies zu besseren Geburtsverläufen und zu weniger Kaiserschnitten führen kann."

Dennoch rät er zur Entbindung in einer Geburtsklinik – und geht damit konform mit der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG). "Ich sehe die Risiken: Selbst bei den gesündesten Frauen und Babys kann man den Geburtsverlauf nicht vorhersagen, es kann immer zu Komplikationen und akuten Notfallsituationen kommen", so der Gynäkologe.

Lebensbedrohlich werde es beispielsweise, wenn sich der Mutterkuchen vorzeitig ablöse. Dann sei sofortiges ärztliches Handeln erforderlich. Genau dies sei bei Hausgeburten aber nicht möglich.

Tritt während der Hausgeburt ein solches Ereignis ein, rufen Hebammen sofort einen Rettungsdienst und begleiten die Frauen im Rettungswagen ins Krankenhaus, so Hebamme Ursula Jahn-Zöhrens. Sie empfiehlt, vor der Hausgeburt die Entfernung zur nächsten Geburtsklinik zu überprüfen, dies mit der Hebamme zu besprechen und diese Entfernung auch mit dem eigenen Sicherheitsbedürfnis abzugleichen.

Zudem sei es wichtig, sich regulär in der nächstgelegenen Geburtsklinik anzumelden. So sei sichergestellt, dass die Schwangere im Falle eines Falles dort bereits bekannt sei.

Den Weg ins Krankenhaus und die dadurch verstreichende Zeit empfindet Gynäkologe Hellmeyer allerdings als vermeidbare Sicherheitslücke einer Hausgeburt und als Gefahr für Mutter und Kind. "Kommt es beispielsweise während oder direkt nach der Geburt zu einem Sauerstoffmangel beim Kind, reichen schon wenige Minuten, um eine lebenslange Gehirnschädigung zu verursachen", sagt Lars Hellmeyer.

Doch bei wie vielen Geburten, die zu Hause oder im Geburtshaus beginnen, ist im Verlauf eine Überleitung in die Klinik notwendig? Der Qualitätsbericht „Außerklinische Geburtshilfe in Deutschland“ gibt darüber Aufschluss: Im Jahr 2023 war das bei 17,3 Prozent dieser Geburten (insgesamt 16.477) der Fall, also in 2.849 Fällen.

Die meisten dieser Überleitungen waren keine Notfälle. Sie erfolgten laut Bericht ohne Stress. Ein häufiger Grund sei ein Geburtsstillstand gewesen. Aber auch schlechte Herztöne des Babys, ein vorzeitiger Blasensprung oder der Wunsch der Mutter nach Schmerzmedikamenten seien Gründe für eine sogenannte "Verlegung in Ruhe", so Hebamme Ursula Jahn-Zöhrens.

Und die Babys? Im Jahr 2023 mussten nach einer Hausgeburt oder einer Geburt in einem Geburtshaus 2,9 Prozent der Babys (3 von 100) in eine Klinik gebracht werden. Hier war der häufigste Grund eine Atemnot.

Was vorbereitet werden muss:

Aber wie läuft sie eigentlich ab, die Hausgeburt? Braucht man sehr viel Platz? "Eine Geburt spielt sich nur auf wenigen Quadratmetern ab", sagt Ursula Jahn-Zöhrens. Lediglich enge Wendeltreppen oder extrem verwinkelte Flure könnten ein Hindernis darstellen, wenn doch ein Krankenwagen gerufen und die Frau beispielsweise im Liegen transportiert werden muss. Solche Fragen kläre aber die Hebamme rechtzeitig vor der Geburt mit den Eltern.

Apropos Hebamme: Hier rät Ursula Jahn-Zöhrens, sich frühzeitig zu kümmern. Denn Hebammen, die die Begleitung einer Hausgeburt anbieten, seien eher rar gesät.

Beim Kennenlernen sollten werdende Eltern unbedingt auf ihr Bauchgefühl achten. Stimmt die Chemie? "Nur so kann sich ein gesundes Vertrauensverhältnis entwickeln", sagt Jahn-Zöhrens. Zudem ermutigt sie Eltern, die potenzielle Hebamme nach ihren Erfahrungen, der Anzahl der von ihr begleiteten Hausgeburten und auch nach Komplikationen zu befragen, die bei diesen Geburten eventuell aufgetreten sind.

Ist die Entscheidung für eine Hebamme gefallen, fragen sich viele Eltern auch: Was müssen wir alles besorgen? "Das ist sehr übersichtlich", sagt Ursula Jahn-Zöhrens. Im Grunde müssten vor allem diese Utensilien vor Ort sein: eine Malerfolie, ein großes Leintuch, fünf bis zehn Unterlagen und Wochenbett-Binden für die Frau nach der Geburt.

Was darüber hinaus benötigt wird, finden die Eltern in einer Checkliste, die ihre Hebamme ihnen rechtzeitig überreicht. Was je nach Wohnsituation und Hellhörigkeit des Hauses nicht schaden kann: den Nachbarn mitteilen, dass eine Hausgeburt geplant ist.

Und nach der Geburt - müssen Eltern dann mit einem großen Putzaufwand rechnen? "Das hält sich absolut im Rahmen", sagt Ursula Jahn-Zöhrens. Mit einer Ladung Wäsche für die Waschmaschine sei es in der Regel in etwa getan.

Was eine Alternative zur Hausgeburt sein kann:

Hausgeburt – ja oder nein? Wofür sich Eltern am Ende entscheiden, liegt ganz bei ihnen. "Diese Wahlfreiheit ist das höchste Gut, dahinter haben wir als Fachleute zurückzustehen", sagt Hebamme Ursula Jahn-Zöhrens. Dennoch rät sie dazu, sich vorab genau mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Entscheidung durchaus im Verlauf der Schwangerschaft immer wieder zu prüfen.

Gynäkologe Lars Hellmeyer hat noch einen Tipp für werdende Eltern: Wer sich medizinische Versorgung in unmittelbarer Nähe wünscht, aber eben auch einen intimen Rahmen, könne sich über sogenannte hebammengeführte Kreißsäle informieren. Die bieten einige Geburtskliniken in Deutschland an. Die Besonderheit: Sie werden ausschließlich von Hebammen geleitet – aber im Notfall sind Ärztinnen und Ärzte sofort zur Stelle. (dpa)