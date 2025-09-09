Heilbäder in Sachsen: „Hier kann man es sich einfach mal gutgehen lassen“

Dresden. Neun Kurorte in Sachsen dürfen sich „Heilbäder“ nennen. Was es damit auf sich hat, wer Kuren in Anspruch nehmen kann und warum das keine Frage des Alters ist, erklärt der Geschäftsführer des Sächsischen Heilbäderverbands.

„Freie Presse": Herr Böhme, gerade wurde der 25. Landesbädertag Sachsen begangen. Was muss ein Ort mitbringen, um das höchste Kurort-Prädikat „Heilbad" zu tragen?