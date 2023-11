Herzstillstand: Dieses Wissen kann Leben retten

In einem Moment ist alles noch normal, im nächsten herrscht plötzlich Chaos, weil jemand zusammengesackt und zu Boden gefallen ist. So geht Erste Hilfe bei einem Herzstillstand.

Berlin.

Bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde, denn es geht um Leben und Tod. Die Deutsche Herzstiftung gibt einen Überblick, was in so einer Situation zu tun ist.