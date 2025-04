Heuschnupfen und Kontaktlinsen: Was sollte ich beachten?

Wenn die Augen ständig jucken, fragen sich Pollenallergiker: Sollte ich in der Heuschnupfen-Saison lieber auf Kontaktlinsen verzichten? Bei leichten Beschwerden muss das nicht sein. Drei Tipps.

Berlin.

Geraten Pollen in die Allergiker-Augen, wird es lästig: Die Augen tränen, die Bindehaut ist gereizt und juckt. Was, wenn nun auch noch Kontaktlinsen im Spiel sind?

So eine allergische Reaktion kann tatsächlich dazu führen, dass die Linsen schlechter im Auge sitzen. Ein Grund: Die Qualität des Tränenfilms verschlechtert sich, erklärt das Kuratorium Gutes Sehen (KGS). Die Linse schwimmt dann weniger gut, das Sehen wird dadurch schlechter.

Generell gilt: Reagieren die Augen mit besonders starken Beschwerden auf Pollen, sollte man in der Allergie-Saison lieber auf die Brille umsteigen, um die Augen nicht noch durch Kontaktlinsen zusätzlich zu reizen. Bei leichteren Beschwerden können Betroffene aber durchaus Kontaktlinsen tragen, wenn sie einige Dinge beachten:

1. Welche Linsen für die Pollenzeit eine gute Wahl sind

Linse ist nicht gleich Linse. Mit einer cleveren Wahl kommen Allergikerinnen und Allergiker besser durch die Pollenzeit. Ein Überblick:

An formstabilen Linsen haften Ablagerungen, also auch Pollen, schlechter als an weichen Linsen - ein Vorteil.

Wer hingegen weiche Linsen bevorzugt, entscheidet sich in Pollensaison am besten für Tageslinsen, die abends in den Müll wandern. Der neue Tag beginnt stets mit einer frischen, pollenfreien Linse.

Sollen es doch weiche Monats- oder Jahreslinsen sein, ist eine gründliche Reinigung nun umso wichtiger. Peroxidsysteme reinigen dem KGS zufolge besonders gründlich und enthalten - anders als All-in-One-Systeme - in aller Regel keine Konservierungsmittel, die Allergiker teilweise nicht vertragen.

2. Wann der richtige Zeitpunkt für Allergie-Augentropfen ist

Antiallergische Augentropfen bringen Linderung. Damit sie richtig wirken können, sollte man sie aber nicht anwenden, während man Kontaktlinsen trägt. Der Grund: Die Augentropfen können sich dann an und in den Linsen ansammeln, wie das KGS erklärt. Der Wirkstoff kommt dann nicht mehr in der gewünschten Dosis oder mit Verzögerung im Auge an.

Auf der sicheren Seite sind Pollenallergikerinnen und -allergiker, wenn sie nach dem Tropfen mindestens 15 Minuten, besser 20 bis 30 Minuten, verstreichen lassen, ehe sie die Linsen einsetzen.

Anders sieht es bei Augentropfen aus, die bloß befeuchtend wirken. Sie dürfen meist zum Einsatz kommen, während man Kontaktlinsen trägt.

3. Was Sie unterwegs unbedingt dabeihaben sollten

Sie sind unterwegs und spüren - zahlreiche Pollen sind es ebenfalls? So stark die Augen dann auch jucken: Reiben ist tabu, so das KGS. Das reizt die Bindehaut noch mehr. Besser: befeuchtende Augentropfen nutzen oder eine Kontaktlinsen-Pause einlegen.

Um für solche Situationen vorbereitet zu sein, sollten Pollenallergikerinnen daher neben befeuchtenden Tropfen stets eine Brille in der aktuelle Sehstärke in der Tasche haben. Und nicht nur die: Auch ein mit frischer Flüssigkeit gefüllter Linsenbehälter sollte griffbereit sein, um die Kontaktlinsen zu lagern und zu reinigen. (dpa)