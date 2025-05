Hype-Getränk: Wer besser keine Rohmilch trinken sollte

Ein gesünderes Leben dank Rohmilch? Für viele Versprechen rund um die Trendmilch gibt es keine Belege. Rohe Milch kann im Gegenteil sogar krank machen. Das sollten Sie dazu wissen.

Bonn.

Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) warnt davor, dem Hype um Rohmilch auf den Leim zu gehen, der sich aktuell vor allem in sozialen Medien abspielt. Denn trotz umsichtiger Arbeit in der Landwirtschaft und sorgfältiger Behandlung zu Hause könnten sich in roher Milch immer krank machende Keime befinden. Ultrahocherhitzt oder pasteurisiert sei Kuhmilch sicherer, so die Behörde. Sie rät: