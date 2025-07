Innerlich aufrichten: Was dabei helfen kann

Was tun, wenn wir überreizt sind und beinahe alles zu viel wird? Psychologin Stefanie Stahl erklärt, wie persönliche Werte als Kompass dienen können.

Trier.

Viele Menschen fühlen sich im Alltag orientierungslos – im Beruf, in Beziehungen, in der Gesellschaft. Gleichzeitig steigt der Druck, sich ständig anzupassen: "möglichst effizient, möglichst flexibel, möglichst angepasst", schreibt Psychologin Stefanie Stahl in ihrem aktuellen Newsletter. Dazu kommen unaufhörlich Reize von außen – Meinungen, Bilder, Nachrichten, Krisen.