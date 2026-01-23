MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jetzt im Winter selbst bei Sonne sinnvoll: Vitamin D.
Jetzt im Winter selbst bei Sonne sinnvoll: Vitamin D. Bild: 123rf
Jetzt im Winter selbst bei Sonne sinnvoll: Vitamin D.
Jetzt im Winter selbst bei Sonne sinnvoll: Vitamin D. Bild: 123rf
Gesundheit
Irrt die Stiftung Warentest mit ihrer Vitamin-D-Kritik?
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Test, bei dem fast alle Vitamin D-Präparate als „überdosiert“ bewertet wurden, sorgt für große Verunsicherung. Welche Dosis ist die richtige? Nährstoffmediziner widersprechen offiziellen Werten.

Millionen Menschen nehmen Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D - vor allem jetzt im Winter. Denn der Körper kann dann über die Haut nicht genug Vitamin D selbst bilden. Und auch über die Ernährung lässt sich die fehlende Sonne nicht ausgleichen, da nur sehr wenige Lebensmittel wie fetter Fisch Vitamin D enthalten. So weit herrscht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
29.12.2025
7 min.
2026 bringt viele Änderungen beim Arztbesuch und in der Pflege - ein Überblick
Pflegebedürftig - und dank Unterstützung trotzdem Freude am Leben.
Für starke Raucher, Eltern und Nutzer der elektronischen Patientenakte gibt es gute Nachrichten. Allerdings steigen auch für viele die Versicherungsbeiträge.
Kornelia Noack
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
19.01.2026
6 min.
Doc Fleck, wie boostere ich jetzt mein Immunsystem?
Dr. Anne Fleck ist Expertin für innovative Präventiv- und Ernährungsmedizin. Sie kocht selbst leidenschaftlich gern, malt, zeichnet und ist begeisterte Hobbyseglerin.
Anne Fleck ist vielen als Ernährungsdoc beim NDR bekannt. Die Internistin, Autorin und Podcasterin verrät, welche Lebensmittel wärmende Wirkung haben, was bei Erkältung hilft und welche Wurzel in keinem Haushalt fehlen sollte.
Susanne Plecher
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
Mehr Artikel