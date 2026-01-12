Jeden Monat Schmerzen bis zum Umfallen - und jahrelang nicht ernst genommen

Lisa Lange und Peggy Herold aus Chemnitz leiden an Endometriose - so wie Tausende Frauen in Sachsen. Bis zur Diagnose dauert es oft Jahre, Heilung gibt es nicht. Hier erzählen die Frauen, was ihnen hilft.

Wenn die Schmerzen kommen, wird ihr oft schwindlig. Oder schlecht. Oder beides. Seit sie etwas älter als zwölf Jahre alt ist, geht das so bei Lisa Lange. Denn in diesem Alter bekam die heute 17-Jährige zum ersten Mal ihre Periode – und mit ihr jeden Monat Schmerzen. „Mir wurde gesagt, dass ich da durch müsse“, erinnert sie sich....