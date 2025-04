Keimschleuder: Jeder Zweite tauscht Küchenschwamm zu selten

Feuchte Schwämme, Lappen und Geschirrtücher sind ein Paradies für Keime. Damit die uns nicht krank machen, raten Experten: lieber öfter als seltener wechseln. Doch viele sind zu nachlässig.

Zürich/Berlin. Na, wann haben Sie zuletzt den Küchenlappen, den Spülschwamm oder das Geschirrtuch gegen ein frisches Exemplar ausgetauscht? Wenn Sie ins Überlegen kommen, ist es wahrscheinlich länger her, als Hygiene-Experten empfehlen.

Im schlechtesten Fall rächt sich das: In feuchten Tüchern und Schwämmen können sich krank machende Keime rasch vermehren, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt. Wer sie regelmäßig austauscht, senkt das Risiko für Infektionen, die etwa zu Magen-Darm-Beschwerden führen können. Der Rat der Behörde lautet: Spüllappen oder Küchenhandtücher möglichst oft wechseln, wenigstens einmal pro Woche.

Über so mancher Heizung oder an so manchem Handtuchhaken hängen Küchentextilien aber deutlich länger. Das zeigt eine YouGov-Umfrage, für die 2673 Personen aus der Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien und Frankreich befragt wurden.

13 Prozent wechseln Schwamm seltener als monatlich

Besonders nachlässig sind die Befragten, wenn es um den Küchenschwamm geht. Mehr als jeder Zweite tauscht ihn seltener als einmal pro Woche: 26 Prozent wechseln alle zwei bis drei Wochen, 16 Prozent einmal im Monat, 13 Prozent sogar noch seltener.

Immerhin: Für 2 Prozent der Befragten gilt der Grundsatz "Neuer Tag, neuer Schwamm" - sie tauschen täglich. Und für 12 Prozent muss es mehrmals die Woche ein frisches Exemplar ein.

Vorbildlicher geht es beim Küchenlappen zu: 10 Prozent der Befragten gaben sogar an, ihn täglich auszutauschen. 36 Prozent wechseln mehrmals pro Woche. Ähnlich groß ist der Anteil der Befragten (32 Prozent), bei denen es jede Woche einen frischen Lappen gibt. Nur 17 Prozent wechseln seltener.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Küchenhandtuch. Jeweils 38 Prozent gaben an, einmal bzw. mehrmals pro Woche zu wechseln, 9 Prozent tauschen das Handtuch sogar täglich aus. Nur 14 Prozent tauschen das Geschirrtuch seltener als einmal pro Woche.

Nach der Benutzung gut trocknen lassen

Ob Geschirrtuch oder Lappen: Nach dem Gebrauch sollte man die Textilien lieber nicht zusammengeknüllt liegen lassen, sondern sie so hinlegen oder aufhängen, dass sie gut trocknen können. Benutzte Tücher sollten bei mindestens 60 Grad gewaschen werden, rät das BfR.

Die Umfrage hat YouGov Schweiz im Auftrag des Onlinehändlers Galaxus vom 24. bis zum 31. Januar 2025 durchgeführt. Befragt wurden insgesamt 2.673 Personen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien. (dpa)