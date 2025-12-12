Knappschaft senkt ihren Beitrag – bleibt aber vorerst eine der teuersten Kassen

Bei der Knappschaft sind im Vergleich deutlich mehr ältere Menschen versichert. Das führt zu hohen Ausgaben. Für knapp 90.000 Sachsen wird es kommendes Jahr dennoch etwas günstiger.

Seit dem Sommer schon wurde vor explodierenden Krankenkassenbeiträgen ab Januar gewarnt. Nun rückt das neue Jahr näher, und die Kassen geben nach und nach ihre neuen Beiträge bekannt. Für die knapp 90.000 Versicherten der Knappschaft in Sachsen gibt es hierbei erfreuliche Nachrichten. Die Vertreterversammlung der Kasse hat beschlossen, den...