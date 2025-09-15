Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Funktionsstörung im Kausystem: CMD kann Kopf-, Nacken- und Kieferschmerzen verursachen.
Funktionsstörung im Kausystem: CMD kann Kopf-, Nacken- und Kieferschmerzen verursachen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Funktionsstörung im Kausystem: CMD kann Kopf-, Nacken- und Kieferschmerzen verursachen.
Funktionsstörung im Kausystem: CMD kann Kopf-, Nacken- und Kieferschmerzen verursachen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Gesundheit
Kopfschmerzen? Oft steckt der Kiefer dahinter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele greifen bei Kopf- und anderen Schmerzen, etwa im Nacken, zu Tabletten und Wärmepflastern. Doch auch der Kiefer kann Auslöser sein - oder besser: Stress. Was kann dann helfen?

Berlin.

Kopf- oder Nackenschmerzen, Probleme beim Kauen oder ein Knacken im Kiefergelenk: Hinter diesen Beschwerden kann eine Funktionsstörung im Kausystem stecken, eine sogenannte Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD). 

CMD ist keine einzelne Krankheit, sondern ein Sammelbegriff für Störungen im Zusammenspiel von Kiefergelenken, Kaumuskulatur und Zähnen. Die Ursachen sind vielfältig – häufig spielt Stress eine entscheidende Rolle. Wer unter Anspannung tagsüber die Zähne zusammenbeißt oder nachts mit ihnen knirscht (Bruxismus), kann das Kausystem überlasten. 

Die Folge: Verspannungen, Entzündungen oder Verschiebungen im Gelenk, die auch in Kopf, Schultern oder Nacken ausstrahlen können. Dann treten Symptome wie Schmerzen im Kiefer selbst, Knacken oder Probleme beim Öffnen des Mundes, aber auch Beschwerden in der Schulter und im
Nacken sowie mitunter in den Ohren auf − und häufig Kopfschmerzen.

Kopfschmerz durch Kiefer

"Die wenigsten wissen, dass der Auslöser von Kopfschmerzen auch der Kiefer sein kann", sagt der Zahnmediziner Jean-Marc Pho Duc von der LMU München gegenüber der Stiftung Warentest. Viele Betroffene hätten bereits eine Ärzte-Odyssee hinter sich, bevor sie auf den Zusammenhang stießen.

Wer typische Symptome bemerkt, sollte laut Stiftung Warentest eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt direkt darauf ansprechen. Bei der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie (DGFDT) kann man außerdem nach Spezialisten in der Nähe suchen.

Zur Behandlung empfehlen Fachleute in erster Linie Selbsthilfemaßnahmen wie Lockerungsübungen oder Massagen. Auch individuell angepasste Aufbissschienen kommen zum Einsatz, werden aber nicht immer von der Krankenkasse übernommen. Dauerhafte Eingriffe wie kieferorthopädische Korrekturen seien dagegen selten sinnvoll, heißt es.

CMD betrifft das Zusammenspiel von Kiefergelenken, Kaumuskulatur und Zähne: Individuell angepasste Aufbissschienen können die Beschwerden lindern.
CMD betrifft das Zusammenspiel von Kiefergelenken, Kaumuskulatur und Zähne: Individuell angepasste Aufbissschienen können die Beschwerden lindern. Bild: Mascha Brichta/dpa-tmn
CMD betrifft das Zusammenspiel von Kiefergelenken, Kaumuskulatur und Zähne: Individuell angepasste Aufbissschienen können die Beschwerden lindern.
CMD betrifft das Zusammenspiel von Kiefergelenken, Kaumuskulatur und Zähne: Individuell angepasste Aufbissschienen können die Beschwerden lindern. Bild: Mascha Brichta/dpa-tmn

"Studien zeigen, dass gezielte Übungen langfristig genauso wirksam sein können wie das Tragen einer Schiene", so CMD-Experte Prof. Olaf Bernhardt von der Universitätsmedizin Greifswald gegenüber Stiftung Warentest. Wichtig sei, das eigene Verhalten im Alltag zu hinterfragen – und bei Anspannung bewusst den Kiefer zu entspannen. 

Jean-Marc Pho Duc rät zur Selbstbeobachtung: "Es reichen kurze Momente am Tag, an denen man innehält und sich bewusst macht, wie man seinen Kiefer gerade hält. Ist er angespannt, sind die Zähne aufeinander­gepresst? Dann einfach wieder locker lassen!"

Vorsicht vor der Schmerzspirale 

Gerade bei Kopfschmerzen greifen viele Menschen zu Schmerzmitteln wie ASS, Ibuprofen oder Paracetamol. Das sollte aber nicht zur Gewohnheit werden. Kopfschmerzmedikamente sollte man an höchstens zehn Tagen im Monat einnehmen, so die Deutsche Hirnstiftung. Sonst können sie selbst Kopfschmerzen auslösen - und damit eine Schmerzspirale, aus der man nicht so leicht wieder herauskommt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
04.09.2025
2 min.
Was hilft bei kälteempfindlichen Zähnen?
Wer Eiskaltes in kleinen Happen isst, hilft den Zähnen, besser mit den frostigen Temperaturen klarzukommen.
Vor Ihnen steht ein Getränk mit vielen Eiswürfeln - und Sie denken bloß "Gleich wird's fies in meinen Zähnen ziehen"? Was hinter der Kälteempfindlichkeit steckt - und was man selbst tun kann.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
29.08.2025
3 min.
Noroviren, Ehec und Co.: Wann wird Durchfall gefährlich?
Kommen bei Brechdurchfällen Beschwerden wie starke Kreislaufprobleme, Schwindel oder Fieber hinzu, ist es ratsam einen Arzt aufzusuchen.
Bei Brechdurchfällen behält der Körper nichts bei sich - auch nicht lebenswichtige Flüssigkeit und Salze. Für wen das besonders gefährlich ist und bei welchen Warnzeichen man rasch zum Arzt sollte.
Mehr Artikel