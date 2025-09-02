Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kleinen Knoten am Hoden ertastet? Dann gilt: ärztlich abklären lassen.
Kleinen Knoten am Hoden ertastet? Dann gilt: ärztlich abklären lassen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Kleinen Knoten am Hoden ertastet? Dann gilt: ärztlich abklären lassen.
Kleinen Knoten am Hoden ertastet? Dann gilt: ärztlich abklären lassen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Gesundheit
Krebs früh erkennen: So tastet man(n) seine Hoden ab
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hodenkrebs ist die häufigste Krebsart bei jungen Männern. Wer seine Hoden einmal im Monat abtastet, tut viel dafür, um einem Tumor rechtzeitig auf die Spur zu kommen. Ein Urologe verrät, wie das geht.

Kiel.

Krebs bekommen nur ältere Menschen? Geht es um Hodenkrebs, stimmt das nicht: Von ihm sind vor allem Männer zwischen 20 und 40 Jahren betroffen. Im Jahr 2022 bekamen nach Angaben des Zentrums für Krebsregisterdaten rund 4.300 Männer die Diagnose Hodenkrebs.

Damit zählt er zwar zu den selteneren Krebsarten, bestimmte Männer haben aber ein erhöhtes Risiko. Etwa wenn es eine familiäre Vorbelastung gibt, also zum Beispiel Vater oder Bruder bereits eine solche Diagnose haben. "Außerdem haben Männer mit einem oder beiden Hoden im Bauchraum ein höheres Risiko, selbst nach operativer Behandlung", so Axel Merseburger, Direktor der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Die gute Nachricht: Ist der Krebs einmal entdeckt, lässt er sich in den meisten Fällen heilen, so Merseburger. 

Selbstuntersuchung am besten nach Duschen oder Baden

Um Tumoren rechtzeitig auf die Spur zu kommen, können Männer selbst etwas tun: einmal im Monat eine Selbstuntersuchung durchführen, "vorzugsweise nach einer warmen Dusche oder einem Bad, da die Haut des Hodensacks dann entspannt ist", rät Axel Merseburger. 

Am besten stellt man sich dafür vor einen Spiegel und prüft zunächst, ob Schwellungen oder Hautveränderungen zu sehen sind. Dann beginnt das Abtasten. "Nimm einen Hoden nach dem anderen zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände. Rolle den Hoden sanft, aber gründlich, um seine Oberfläche zu prüfen", erklärt Merseburger. Ist er glatt und sind keine Verhärtungen zu spüren, ist das ein gutes Zeichen. 

Zur Selbstuntersuchung gehört auch, den Nebenhoden zu prüfen. "Er ist weich und geschwungen und liegt oben und hinten am Hoden", beschreibt Merseburger, der auch Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) ist. 

Bei diesen Auffälligkeiten: ab zum Arzt!

Beim Abtasten fallen Verdickungen oder Verhärtungen auf? Das sind Auffälligkeiten, die man zeitnah beim Urologen oder der Urologin abklären lassen sollte. "Selbst kleine, erbsengroße Knoten sollten ernst genommen werden", so Axel Merseburger. 

Auch wenn auf einer Seite der Hoden vergrößert oder geschwollen ist, ist das eine Auffälligkeit, ebenso ein Ziehen oder Schweregefühl, "besonders wenn es länger anhält". Wenn sich der Hoden ungewöhnlich hart oder weich anfühlt, sollten Männern dem ebenfalls nachgehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
03.09.2025
5 min.
Erster Besuch beim Urologen: Was Männer wissen müssen
Gab es in Ihrer Familie bereits Prostatatumore? Die Krebsvorsorge beim Urologen beginnt mit einem Gespräch, der sogenannten Anamnese.
Viele Männer scheuen den Besuch beim sogenannten "Männerarzt". Doch wann genau ist ein Termin beim Urologen oder der Urologin angesagt? Und: Wie unangenehm ist die Prostata-Tastuntersuchung wirklich?
Anke Dankers, dpa
29.08.2025
3 min.
Noroviren, Ehec und Co.: Wann wird Durchfall gefährlich?
Kommen bei Brechdurchfällen Beschwerden wie starke Kreislaufprobleme, Schwindel oder Fieber hinzu, ist es ratsam einen Arzt aufzusuchen.
Bei Brechdurchfällen behält der Körper nichts bei sich - auch nicht lebenswichtige Flüssigkeit und Salze. Für wen das besonders gefährlich ist und bei welchen Warnzeichen man rasch zum Arzt sollte.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
Mehr Artikel