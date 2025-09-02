Krebs früh erkennen: So tastet man(n) seine Hoden ab

Hodenkrebs ist die häufigste Krebsart bei jungen Männern. Wer seine Hoden einmal im Monat abtastet, tut viel dafür, um einem Tumor rechtzeitig auf die Spur zu kommen. Ein Urologe verrät, wie das geht.

Kiel. Krebs bekommen nur ältere Menschen? Geht es um Hodenkrebs, stimmt das nicht: Von ihm sind vor allem Männer zwischen 20 und 40 Jahren betroffen. Im Jahr 2022 bekamen nach Angaben des Zentrums für Krebsregisterdaten rund 4.300 Männer die Diagnose Hodenkrebs.

Damit zählt er zwar zu den selteneren Krebsarten, bestimmte Männer haben aber ein erhöhtes Risiko. Etwa wenn es eine familiäre Vorbelastung gibt, also zum Beispiel Vater oder Bruder bereits eine solche Diagnose haben. "Außerdem haben Männer mit einem oder beiden Hoden im Bauchraum ein höheres Risiko, selbst nach operativer Behandlung", so Axel Merseburger, Direktor der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Die gute Nachricht: Ist der Krebs einmal entdeckt, lässt er sich in den meisten Fällen heilen, so Merseburger.

Selbstuntersuchung am besten nach Duschen oder Baden

Um Tumoren rechtzeitig auf die Spur zu kommen, können Männer selbst etwas tun: einmal im Monat eine Selbstuntersuchung durchführen, "vorzugsweise nach einer warmen Dusche oder einem Bad, da die Haut des Hodensacks dann entspannt ist", rät Axel Merseburger.

Am besten stellt man sich dafür vor einen Spiegel und prüft zunächst, ob Schwellungen oder Hautveränderungen zu sehen sind. Dann beginnt das Abtasten. "Nimm einen Hoden nach dem anderen zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände. Rolle den Hoden sanft, aber gründlich, um seine Oberfläche zu prüfen", erklärt Merseburger. Ist er glatt und sind keine Verhärtungen zu spüren, ist das ein gutes Zeichen.

Zur Selbstuntersuchung gehört auch, den Nebenhoden zu prüfen. "Er ist weich und geschwungen und liegt oben und hinten am Hoden", beschreibt Merseburger, der auch Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) ist.

Bei diesen Auffälligkeiten: ab zum Arzt!

Beim Abtasten fallen Verdickungen oder Verhärtungen auf? Das sind Auffälligkeiten, die man zeitnah beim Urologen oder der Urologin abklären lassen sollte. "Selbst kleine, erbsengroße Knoten sollten ernst genommen werden", so Axel Merseburger.

Auch wenn auf einer Seite der Hoden vergrößert oder geschwollen ist, ist das eine Auffälligkeit, ebenso ein Ziehen oder Schweregefühl, "besonders wenn es länger anhält". Wenn sich der Hoden ungewöhnlich hart oder weich anfühlt, sollten Männern dem ebenfalls nachgehen. (dpa)