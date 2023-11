Leben vor Lähmung: Wie ich zur Ersthelferin wurde

23 Jahre ist mein Erste-Hilfe-Kurs zum Führerschein her. Heimlich-Handgriff, Partytrick? Viel ist nicht hängengeblieben, zeigt ein Selbsttest.

Annes Rippen knacken. Das darf so sein. Also drücke ich weiter rhythmisch auf ihren Brustkorb, fünf bis sechs Zentimeter tief hinein, 30 Mal hintereinander, ungefähr zwei Drücker pro Sekunde. Damit ich im Takt bleibe, läuft im Hintergrund "Staying alive" von den Bee Gees. ACDCs "Highway to hell" oder Helenes "Atemlos" gingen auch.