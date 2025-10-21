Methylenblau wird im Netz als Wundermittel gefeiert: Was ist dran am Hype?

Dresden. Es soll als Nahrungsergänzungsmittel fitter und konzentrierter machen und wirke sogar gegen Corona, sagen Influencer. Doch nicht nur die Sächsische Landesapothekerkammer warnt vor unkalkulierbaren Nebenwirkungen von Methylenblau.

Methylenblau ist ein synthetischer Farbstoff aus Steinkohlenteer. In fester Form ähnelt er dunkelgrünen, feinen Kristallen. In Wasser aufgelöst, färbt er es tiefblau. "Methylenblau wurde erstmals 1876 von dem deutschen Chemiker Heinrich Caro bei BASF entwickelt", sagt Kevin Lindner von der Sächsischen Landesapothekerkammer. "Es besitzt keinen...