Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sieht schon komisch aus: Methylenblau.
Sieht schon komisch aus: Methylenblau. Bild: 123 rf
Sieht schon komisch aus: Methylenblau.
Sieht schon komisch aus: Methylenblau. Bild: 123 rf
Gesundheit
Methylenblau wird im Netz als Wundermittel gefeiert: Was ist dran am Hype?
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dresden. Es soll als Nahrungsergänzungsmittel fitter und konzentrierter machen und wirke sogar gegen Corona, sagen Influencer. Doch nicht nur die Sächsische Landesapothekerkammer warnt vor unkalkulierbaren Nebenwirkungen von Methylenblau.

Methylenblau ist ein synthetischer Farbstoff aus Steinkohlenteer. In fester Form ähnelt er dunkelgrünen, feinen Kristallen. In Wasser aufgelöst, färbt er es tiefblau. "Methylenblau wurde erstmals 1876 von dem deutschen Chemiker Heinrich Caro bei BASF entwickelt", sagt Kevin Lindner von der Sächsischen Landesapothekerkammer. "Es besitzt keinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.04.2025
7 min.
Schmettern statt zittern: Wie Chemnitzer Senioren gegen Parkinson kämpfen
Steht so gut wie jeden Tag an der Platte: Frank Schliwinski ist der Leiter der Chemnitzer Abteilung von Pingpong Parkinson.
Parkinson-Fälle nehmen drastisch zu, nicht nur, weil wir älter werden. Ein gemeinnütziger Verein zeigt einen Weg, wie sich die Krankheit verlangsamen lässt - und das sogar mit Spaß dabei.
Sylvia Miskowiec
12:21 Uhr
1 min.
Neue Bahnchefin: Konzernumbau soll 2026 beginnen
Die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, will den Konzern neu aufstellen. (Archivbild)
Die neue Bahnchefin Evelyn Palla will den bundeseigenen Konzern auf links drehen. Ein konkretes Konzept will sie im Dezember vorstellen. Einige Ziele hat die Managerin aber bereits verraten.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
23.05.2025
6 min.
„Ich konnte nach drei Stunden nicht mehr aufstehen“ – wie eine Dresdnerin mit MS durch den Sommer kommt
Drei Minuten bei minus 110 Grad Celsius: Nach dem Besuch der Kältekammer fühlt sich Carla Reymund besser.
Carla Reymund war plötzlich oft erschöpft - dann wurde ihr Multiple Sklerose diagnostiziert. Die Krankheit ist unheilbar. Die Uniklinik Dresden testet nun als eines von neun Zentren weltweit ein neues Medikament.
Sylvia Miskowiec
12:23 Uhr
2 min.
IHK beklagt Deindustrialisierung - Umsteuern gefordert
Industrie und Handwerk in Südwestsachsen schlagen Alarm: "Die regionale Wirtschaft bleibt auf Talfahrt." (Symbolbild)
In Südwestsachsen fallen Jobs weg und Investitionen bleiben aus. Warum IHK und Handwerk Alarm schlagen und was Unternehmen am meisten drückt.
Mehr Artikel