Mit 42 Jahren: „Ich habe einen Herzinfarkt überlebt“

Christian Markert aus Chemnitz litt an einer Koronaren Herzkrankheit. Die ist weit verbreitet, aber lange Zeit nicht spürbar. Dabei hätte die Kontrolle von zwei Blutwerten Schlimmes verhindern können.

Dass etwas mit ihm nicht stimmt, spürte Christian Markert das erste Mal, als er mit seiner Partnerin und ihrem Sohn im Chemnitzer Stadtbad war. Nach dem gemeinsamen Schwimmen wollte er noch eine Bahn alleine ziehen. „Plötzlich merkte ich ein Stechen im Brustbereich. Die Lunge fühlte sich überstrapaziert an, so wie früher im Schulunterricht,...