Mit 42 Jahren: „Ich habe einen Herzinfarkt überlebt“

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Der Chemnitzer Christian Markert erlitt vor zwei Jahren einen Herzinfarkt.
Der Chemnitzer Christian Markert erlitt vor zwei Jahren einen Herzinfarkt. Foto: Andreas Seidel
Bei der koronaren Herzkrankheit verengen Plaques die Blutgefäße. Es kommt zu Durchblutungsstörungen und damit zu Sauerstoffmangel im Herzen, was einen Herzinfarkt auslösen kann.
Bei der koronaren Herzkrankheit verengen Plaques die Blutgefäße. Es kommt zu Durchblutungsstörungen und damit zu Sauerstoffmangel im Herzen, was einen Herzinfarkt auslösen kann. Grafik: Deutsche Herzstiftung
Dr. Uwe Lindner ist im Praxiszentrum für Endokrinologie und Diabetologie der Poliklinik Chemnitz tätig.
Dr. Uwe Lindner ist im Praxiszentrum für Endokrinologie und Diabetologie der Poliklinik Chemnitz tätig. Foto: Andreas Seidel
Männer erkranken und sterben deutlich häufiger als Frauen an der Koronaren Herzkrankheit.
Männer erkranken und sterben deutlich häufiger als Frauen an der Koronaren Herzkrankheit. Bild: Tilo Steiner
Der Chemnitzer Christian Markert erlitt vor zwei Jahren einen Herzinfarkt.
Der Chemnitzer Christian Markert erlitt vor zwei Jahren einen Herzinfarkt. Foto: Andreas Seidel
Bei der koronaren Herzkrankheit verengen Plaques die Blutgefäße. Es kommt zu Durchblutungsstörungen und damit zu Sauerstoffmangel im Herzen, was einen Herzinfarkt auslösen kann.
Bei der koronaren Herzkrankheit verengen Plaques die Blutgefäße. Es kommt zu Durchblutungsstörungen und damit zu Sauerstoffmangel im Herzen, was einen Herzinfarkt auslösen kann. Grafik: Deutsche Herzstiftung
Dr. Uwe Lindner ist im Praxiszentrum für Endokrinologie und Diabetologie der Poliklinik Chemnitz tätig.
Dr. Uwe Lindner ist im Praxiszentrum für Endokrinologie und Diabetologie der Poliklinik Chemnitz tätig. Foto: Andreas Seidel
Männer erkranken und sterben deutlich häufiger als Frauen an der Koronaren Herzkrankheit.
Männer erkranken und sterben deutlich häufiger als Frauen an der Koronaren Herzkrankheit. Bild: Tilo Steiner
Gesundheit
Mit 42 Jahren: „Ich habe einen Herzinfarkt überlebt“
Redakteur
Von Kornelia Noack
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Christian Markert aus Chemnitz litt an einer Koronaren Herzkrankheit. Die ist weit verbreitet, aber lange Zeit nicht spürbar. Dabei hätte die Kontrolle von zwei Blutwerten Schlimmes verhindern können.

Dass etwas mit ihm nicht stimmt, spürte Christian Markert das erste Mal, als er mit seiner Partnerin und ihrem Sohn im Chemnitzer Stadtbad war. Nach dem gemeinsamen Schwimmen wollte er noch eine Bahn alleine ziehen. „Plötzlich merkte ich ein Stechen im Brustbereich. Die Lunge fühlte sich überstrapaziert an, so wie früher im Schulunterricht,...
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