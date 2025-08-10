Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Medikamente gegen Flugangst unterliegen im Ausland unterschiedlichen Einfuhrbestimmungen: Nicht alle Mittel sind überall erlaubt.
Medikamente gegen Flugangst unterliegen im Ausland unterschiedlichen Einfuhrbestimmungen: Nicht alle Mittel sind überall erlaubt. Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn
Medikamente gegen Flugangst unterliegen im Ausland unterschiedlichen Einfuhrbestimmungen: Nicht alle Mittel sind überall erlaubt.
Medikamente gegen Flugangst unterliegen im Ausland unterschiedlichen Einfuhrbestimmungen: Nicht alle Mittel sind überall erlaubt. Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn
Gesundheit
Mit Medikamenten gegen Flugangst?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einfach eine Pille nehmen, und die Angst vorm Fliegen ist futsch - das klingt praktisch. Dabei sollte man sich vorher doppelt informieren und absichern.

Berlin.

Wer Angst vorm Fliegen hat, überlegt vielleicht, zu einem Beruhigungspräparat zu greifen. Es gibt frei verkäufliche, aber auch rezeptpflichtige Mittel. Ob das eine Möglichkeit ist, sollte man mit der Hausärztin oder dem Hausarzt besprechen – und bedenken, dass manche Mittel, die in Deutschland recht unproblematisch verschrieben werden - darunter etwa benzodiazepinhaltige Sedativa -, in anderen Ländern außerhalb Europas unter Umständen verboten sind. 

Wer mit der passenden Medikation für den Rückflug im Gepäck einreisen will, sollte daher unbedingt sicherstellen, dass man diese legal mitnehmen darf.

Auswärtiges Amt gibt Auskunft

Über etwaige Bestimmungen, denen die Arzneimittel bei der Einreise in das jeweilige Reiseland unterliegen, informieren Sie sich bitte bei der jeweiligen diplomatischen Vertretung des Reiselands. "Nur dort kann man Ihnen eine rechtsverbindliche Auskunft erteilen", darauf weist das Auswärtige Amt (AA) hin. Auf der Webseite des AA kann man unter den Vertretungen fremder Staaten das jeweilige Reiseland suchen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
5 min.
Lust auf Urlaub, aber Angst vorm Fliegen?
Fliegen bedeutet meist ohnehin Stress - viele Menschen, Zeitdruck, Änderungen. Wenn auch noch Angst dazukommt, ist schon der Weg zum Gate ein Horrortrip.
Ferne Länder entdecken oder Job-Termine, das bedeutet oft eine Flugreise – für viele ein echtes Problem. Doch Flugangst ist nicht nur weit verbreitet, es gibt auch bewährte Methoden, die helfen.
von Francoise Hauser, dpa
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
25.07.2025
2 min.
Kuba: Auswärtiges Amt weist auf schlechte Notversorgung hin
Aufgrund von Engpässen bei Medikamenten und medizinischem Personal wird Urlaubern mit Vorerkrankungen empfohlen, Reisen nach Kuba sehr kritisch zu überdenken.
Wer auf der Karibikinsel dringend ärztliche Hilfe oder bestimmte Medikamente braucht, bekommt sie womöglich nicht - darauf weist das Auswärtige Amt nun deutlich hin. Was heißt das für Urlauber?
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel