Nach vier Jahren wieder schmerzfrei: Was einer Frau aus Wüstenbrand geholfen hat

Gesundheit
Isolde Schwertner hatte starke Schmerzen. Doch kein Arzt fand eine Ursache. Erst eine spezielle Bewegungstherapie brachte Linderung – doch nur aufgrund einer Eigenschaft der 73-Jährigen.
Seit anderthalb Jahren räkelt sich Isolde Schwertner jeden Tag wie eine Katze. Eine dreiviertel Stunde lang praktiziert die 73-Jährige den sogenannten „Cat Stretch“ auf ihrer Gymnastikmatte – eine Reihe an sanften Bewegungen im Liegen, Hocken und Sitzen, von denen tatsächlich so manche von einer zufriedenen Katze kommen könnten. Sie...
