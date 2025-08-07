Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neue Dengue-Fälle in Frankreich und Italien: Reiserückkehrer können Virus übertragen

Klein und gefährlich: die Asiatische Tigermücke.
Klein und gefährlich: die Asiatische Tigermücke.
Gesundheit
Neue Dengue-Fälle in Frankreich und Italien: Reiserückkehrer können Virus übertragen
Redakteur
Von Kornelia Noack
Das Dengue-Virus erreicht immer öfter Europa, wahrscheinlich durch die Asiatische Tigermücke. Das Centrum für Reisemedizin erklärt, wie man sich schützen kann.

In den Urlaubsländern Frankreich und Italien haben sich erneut Menschen mit dem Dengue-Fieber angesteckt – offenbar durch den Stich einer infizierten Asiatischen Tigermücke. Das ursprünglich in den Tropen und Subtropen beheimatete Insekt hat sich durch Klimawandel und Globalisierung inzwischen in Europa ausgebreitet.
