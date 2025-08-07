Neue Dengue-Fälle in Frankreich und Italien: Reiserückkehrer können Virus übertragen

Gesundheit
Das Dengue-Virus erreicht immer öfter Europa, wahrscheinlich durch die Asiatische Tigermücke. Das Centrum für Reisemedizin erklärt, wie man sich schützen kann.
In den Urlaubsländern Frankreich und Italien haben sich erneut Menschen mit dem Dengue-Fieber angesteckt – offenbar durch den Stich einer infizierten Asiatischen Tigermücke. Das ursprünglich in den Tropen und Subtropen beheimatete Insekt hat sich durch Klimawandel und Globalisierung inzwischen in Europa ausgebreitet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.