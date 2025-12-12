Neuer Grippe-Höchststand in Sachsen – vor allem bei Kindern und Jugendlichen

Innerhalb einer Woche haben sich die Erkrankungszahlen verdreifacht. Besonders ein Landkreis ist betroffen. Noch häufiger stecken sich die Sachsen mit Corona an.

Mit 883 neu gemeldeten Erkrankungen innerhalb der vergangenen Woche hat die Grippe in Sachsen einen neuen Höchststand erreicht. Im Vergleich zur Vorwoche sind das fast dreimal so viele Neu-Infektionen, teilt die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) am Freitag mit. Grippehochburg mit etwa 22 Prozent aller neuen Fälle ist die Stadt Leipzig....