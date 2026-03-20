Notfall Herzinfarkt: Patienten im Erzgebirge profitieren von vernetzter Medizin

Dank des Herzinfarkt-Netzwerks sind Notfälle in der Region eine halbe Stunde schneller als früher im Herzkatheterlabor. Gegen eine bestimmte Verzögerung sind Sanitäter und Ärzte jedoch machtlos.

Zeit ist Muskel. Dieser Satz aus der Kardiologie beschreibt, was nach einem Herzinfarkt folgt: Je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Herzmuskelgewebe nimmt Schaden. Denn die Ursache eines Herzinfarktes ist in der Regel ein akuter Verschluss eines oder mehrerer Herzkranzgefäße, also der Gefäße, die den Herzmuskel mit Blut versorgen. Wird dieser...