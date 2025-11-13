Sachsens Ärzte üben massive Kritik an elektronischer Patientenakte

Gesundheit
Ausfälle, fehlende Funktionen, kaum Nutzung durch Patienten: Sachsens Ärzteparlament fordert Gesetzgeber, Digitalagentur und Kassen zu Nachbesserungen auf.
Seit Oktober sind Ärzte verpflichtet, die elektronische Patientenakte zu nutzen und mit Befunden zu füllen. Doch in der Praxis zeigen sich noch viele Probleme und großer Nachbesserungsbedarf. „In den vergangenen Monaten ist es wiederholt zu gravierenden Störungen und Systemausfällen in der Telematikinfrastruktur gekommen, die sich auf den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.