Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer L-Thyroxin einnehmen muss, sollte am Morgen mit dem Verzehr von Milchprodukten eine Weile warten.
Wer L-Thyroxin einnehmen muss, sollte am Morgen mit dem Verzehr von Milchprodukten eine Weile warten. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Wer L-Thyroxin einnehmen muss, sollte am Morgen mit dem Verzehr von Milchprodukten eine Weile warten.
Wer L-Thyroxin einnehmen muss, sollte am Morgen mit dem Verzehr von Milchprodukten eine Weile warten. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Gesundheit
Schilddrüsentabletten und Milch vertragen sich nicht gut
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die L-Thyroxin-Tablette gehört für Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion zur Morgenroutine dazu. Frühstückt man direkt danach Milchprodukte wie Quark oder Joghurt, kann das aber zu Problemen führen.

Ingolstadt.

Wenn die Schilddrüse nicht genug Hormone produziert, merken Betroffene das irgendwann: Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Verstopfungen, Kälteempfindlichkeit und Gewichtszunahme sind typische Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion. 

Sie lassen sich mit dem synthetischen Schilddrüsenhormon Levothyroxin (L-Thyroxin) gut in den Griff bekommen. In aller Regel lautet der Rat, die Tabletten morgens zu schlucken. Wer unmittelbar danach allerdings Milchprodukte wie Quark, Joghurt, Käse oder Kefir frühstückt, muss mit Wechselwirkungen rechnen.

Körper kann Wirkstoff schlechter aufnehmen

Denn in Milchprodukten steckt Kalzium, das im Magen mit Levothyroxin eine schwer lösliche Verbindung eingehen kann, heißt es in der Zeitschrift "Diabetes Ratgeber" (Ausgabe 8/2025). Der Körper kann den Wirkstoff dann schlechter aufnehmen. Das kann zur Folge haben, dass sich die Symptome der Schilddrüsenunterfunktion wieder zeigen - von Antriebslosigkeit bis Kälteempfindlichkeit. 

Was kann man tun, um dem vorzubeugen? Die Apothekerin Tabea Patz rät in der Zeitschrift, die Tablette eine halbe Stunde vor dem Frühstück mit einem Glas stillem Leitungswasser einzunehmen. "Dann sollte man mindestens zwei weitere Stunden auf Milchhaltiges verzichten." 

Wer sich unsicher ist, inwiefern die eigenen Ernährungsgewohnheiten die Wirkung der Schilddrüsentabletten beeinflussen können, sucht am besten das Gespräch mit Arzt oder Ärztin. 

Und was ist mit Kaffee? 

Was aber vielen morgens fast noch wichtiger ist als das Frühstück: der erste Kaffee. Er ist allerdings kein guter Begleiter bei der Einnahme des Levothyroxins. Auch er kann nämlich dafür sorgen, dass der Körper den Wirkstoff schlechter aufnehmen kann. 

Wie lange man nach der Einnahme mit dem Kaffee warten sollte, steht in der Packungsbeilage. In aller Regel reicht eine halbe Stunde bis eine Stunde aus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
31.07.2025
3 min.
Schmerzsalben im "Öko-Test": 8 von 20 fallen durch
Fünf Schmerzsalben schneiden bei der Zeitschrift "Öko-Test" sehr gut ab - drei setzen auf Ibuprofen, jeweils eine auf Piroxicam und Felbinac.
Ibuprofen, Diclofenac, Arnika - alles Wirkstoffe von Schmerzsalben, die etwa bei Sportverletzungen zum Einsatz kommen. Welche sind wirksam? Worin stecken umstrittene Stoffe? "Öko-Test" hat es geprüft.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
13:16 Uhr
2 min.
Verdauung bereitet Probleme? So helfen Flohsamenschalen
Hilfe bei Verdauungsproblemen: Flohsamenschalen können sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung wirken.
Träger Darm? Flohsamenschalen bringen die Verdauung in Schwung, können aber auch bei Durchfall helfen. Wie man aus ihnen einen Drink anrührt - und warum man den besser nicht vor dem Schlafen trinkt.
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
Mehr Artikel