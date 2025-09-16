Tausende Blutvergiftungen in Sachsen: Neues digitales Verfahren erlaubt schnellere Hilfe

Gesundheit
Im Freistaat erkranken überdurchschnittlich viele Menschen an einer lebensbedrohlichen Sepsis, zeigt eine Barmer-Analyse. Die bisherige Behandlung kostet wertvolle Zeit. Nun gibt es Hoffnung.
Eine Sepsis, umgangssprachlich auch Blutvergiftung, zählt in Deutschland zu den häufigsten Todesursachen. Jedes Jahr erkranken rund 300.000 Menschen daran, mindestens 85.000 sterben. Die Dunkelziffer ist hoch, da die Erkrankung nicht selten unerkannt bleibt. Besonders häufig tritt eine Sepsis in Sachsen auf. Im Jahr 2023 erkrankten einer...
