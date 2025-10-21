Test: Nur 7 von 19 Sextoys sind bedenkenlos nutzbar

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vibratoren, Dildos, Analplugs: 19 Sextoys hat sich die Stiftung Warentest für ihre gleichnamige Zeitschrift genau angeschaut.
Vibratoren, Dildos, Analplugs: 19 Sextoys hat sich die Stiftung Warentest für ihre gleichnamige Zeitschrift genau angeschaut. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Testsieger unter den Sexspielzeugen ist der Vibrator "Purple Vibes" von Müller Young Hearts mit der Note 1,3.
Testsieger unter den Sexspielzeugen ist der Vibrator "Purple Vibes" von Müller Young Hearts mit der Note 1,3. Bild: Stiftung Warentest/dpa-tmn
Bei den Masturbatoren liegt der "Slide & Ride" von Durex play mit der Note 1,6 vorn.
Bei den Masturbatoren liegt der "Slide & Ride" von Durex play mit der Note 1,6 vorn. Bild: Stiftung Warentest/dpa-tmn
Der Gewinner unter den Analplugs ist der "Metal Butt Plug" von Easy Toys mit der Note 1,8.
Der Gewinner unter den Analplugs ist der "Metal Butt Plug" von Easy Toys mit der Note 1,8. Bild: Stiftung Warentest/dpa-tmn
Vibratoren, Dildos, Analplugs: 19 Sextoys hat sich die Stiftung Warentest für ihre gleichnamige Zeitschrift genau angeschaut.
Vibratoren, Dildos, Analplugs: 19 Sextoys hat sich die Stiftung Warentest für ihre gleichnamige Zeitschrift genau angeschaut. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Testsieger unter den Sexspielzeugen ist der Vibrator "Purple Vibes" von Müller Young Hearts mit der Note 1,3.
Testsieger unter den Sexspielzeugen ist der Vibrator "Purple Vibes" von Müller Young Hearts mit der Note 1,3. Bild: Stiftung Warentest/dpa-tmn
Bei den Masturbatoren liegt der "Slide & Ride" von Durex play mit der Note 1,6 vorn.
Bei den Masturbatoren liegt der "Slide & Ride" von Durex play mit der Note 1,6 vorn. Bild: Stiftung Warentest/dpa-tmn
Der Gewinner unter den Analplugs ist der "Metal Butt Plug" von Easy Toys mit der Note 1,8.
Der Gewinner unter den Analplugs ist der "Metal Butt Plug" von Easy Toys mit der Note 1,8. Bild: Stiftung Warentest/dpa-tmn
Gesundheit
Test: Nur 7 von 19 Sextoys sind bedenkenlos nutzbar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vibrator, Analplug und Co. sind auch körperlich eine intime Sache: Umso wichtiger, dass sie sicher sind. Doch nicht immer ist der Spaß allein oder zu zweit frei von Schadstoffen oder neugierigen Apps.

Berlin.

Wenn sie nicht gerade Orgasmen schenken, liegen sie in der Nachttischschublade: Es geht um Sextoys. Doch wie sicher sind die Produkte, die uns so nah kommen? Das wollte die Stiftung Warentest wissen und hat sich 19 Sexspielzeuge für ihr gleichnamiges Magazin ganz genau angeschaut (Ausgabe 11/2025). 

Der Großteil davon sind Vibratoren und Dildos, also Produkte, die für die Stimulation der Vagina gedacht sind. In der Auswahl befinden sich zudem vier Masturbatoren - also Toys, die den Penis umschließen - sowie drei Analplugs. 

Neugierige Apps und Schadstoffe: Test-Erkenntnisse

Geht es um die Sicherheit, kann längst nicht jedes Sextoy punkten: Nur 7 der 19 Produkte aus der Auswahl lassen sich nach dem Warentest-Urteil zufolge ohne Bedenken nutzen. Vier rasseln sogar mit der Note "mangelhaft" durch. 

Was sind die Probleme? Ein Überblick: 

  • Drei Sextoys haben ein Schadstoffproblem. So waren zwei von ihnen stark mit Nonylphenol belastet - einer Substanz, die auf den Hormonhaushalt und vermutlich fortpflanzungsschädigend wirkt. Bei einem Vibrator gab der Ladekontakt mehr Nickel ab als gesetzlich erlaubt.
  • Es gab weitere Sicherheitsmängel: So ließ sich der schmückende Glitzerstein eines Analplugs zu leicht lösen. Und: Für einen Dildo ist auf der Internetseite auch eine anale Nutzung beworben - dabei ist er so groß, dass dabei ein Verletzungsrisiko besteht.
  • Neugierige Apps: Drei Sexspielzeuge im Test lassen sich per App aus der Ferne steuern. Diese Anwendungen sind den Warentestern zufolge allerdings "erschreckend indiskret" - unter anderem schicken sie Nutzungsstatistiken an die Anbieter. Wer auf Nummer sicher gehen will, benutzt diese Toys ohne App. 

Sicherheitssieger unter den Vibratoren und Dildos ist übrigens das Modell "Purple Vibes" (Müller Young Hearts) mit der Note 1,3. Bei den Masturbatoren liegt der "Slide & Ride" (Durex play, Note: 1,6) vorn, bei den Analplugs der "Metal Butt Plug" (Easy Toys, Note: 1,8). 

4 Tipps, um Sextoys sicher zu benutzen

Auch mit dem sichersten Toy kann man sich Infektionen oder Verletzungen einkaufen, wenn man damit nicht richtig umgeht. Vier Dinge, auf die es ankommt:

  • Die richtige Art von Gleitgel wählen 

Mit etwas Unterstützung flutscht es besser. Doch Vorsicht: Ein Gleitgel auf Basis von Öl oder Silikon kann die Materialien des Toys angreifen. Besser: wasserbasierte Varianten. 

  • Toys nicht zu kreativ verwenden

"Man könnte doch ....?" Zu viel Experimentierfreude mit Sextoys kann ein unschönes Nachspiel haben. So gehören beispielsweise Toys, die allein für eine vaginale Nutzung gedacht sind, nicht in den Anus - es drohen Verletzungen.

  •  Kondom griffbereit haben

Erst hinten, dann vorn? Wechselt das Toy die Körperöffnung, können Keime an Orten landen, wo sie nicht hingehören - Startpunkt für lästige Infektionen. Die lassen sich vermeiden, indem man vor dem Wechsel ein Kondom über das Toy zieht. Das ist übrigens auch ratsam, wenn mehrere Personen ein Sextoy verwenden. 

  • Gründlich reinigen 

Nach dem Orgasmus ist vor dem Spülen: Vibrator, Masturbator oder Analplug sollten nun mit warmem Wasser und milder Seife gereinigt werden. Und zwar sorgfältig - das heißt: inklusive aller Rillen und Ritzen. Es gibt übrigens auch spezielle Sextoy-Reiniger. Im Anschluss sollte das Toy abgetrocknet werden - dann ist es bereit für den nächsten Einsatz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
06.10.2025
7 min.
So machen Sie Ihre Hausapotheke fit für die Erkältungszeit
Ablaufdatum überschritten? Dann sollte man Medikamente nicht mehr verwenden.
Mit Halsweh oder Gliederschmerzen aufgewacht? Gut, wenn man sich den Weg zur Apotheke sparen kann - und bloß eine Schublade aufziehen muss. Zwei Experten verraten, was nun in die Hausapotheke gehört.
Ricarda Dieckmann, dpa
12:23 Uhr
2 min.
IHK beklagt Deindustrialisierung - Umsteuern gefordert
Industrie und Handwerk in Südwestsachsen schlagen Alarm: "Die regionale Wirtschaft bleibt auf Talfahrt." (Symbolbild)
In Südwestsachsen fallen Jobs weg und Investitionen bleiben aus. Warum IHK und Handwerk Alarm schlagen und was Unternehmen am meisten drückt.
12:21 Uhr
1 min.
Neue Bahnchefin: Konzernumbau soll 2026 beginnen
Die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, will den Konzern neu aufstellen. (Archivbild)
Die neue Bahnchefin Evelyn Palla will den bundeseigenen Konzern auf links drehen. Ein konkretes Konzept will sie im Dezember vorstellen. Einige Ziele hat die Managerin aber bereits verraten.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
14.10.2025
3 min.
Mit E-Books liest es sich deutlich umweltfreundlicher
E-Books sind insgesamt deutlich umweltfreundlicher als klassische Bücher. Das geht aus einer Untersuchung der Stiftung Warentest hervor.
Papier raschelt, man fühlt es beim Umblättern zwischen den Fingern: Das fehlt vielen bei E-Book-Readern. Doch die Geräte sind leichter und handlicher als Bücher - und haben noch einen klaren Vorteil.
Mehr Artikel