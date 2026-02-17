Trend Pflanzendrinks: Sind sie wirklich eine gesündere Alternative zu Milch?

Gesundheit
Immer neue Varianten füllen die Regale der Supermärkte - aus Hafer, Soja, Mandeln oder sogar Erbsen. Doch sie unterscheiden sich nicht nur in den Nährwerten stark, sondern enthalten oft auch Zusatzstoffe.
Hochverarbeitete Lebensmittel sind in die Kritik geraten. Denn sie enthalten oft ungesunde Zutaten. Auch bei einigen Pflanzendrinks ist die Zutatenliste erstaunlich lang. So finden sich dort inzwischen auch Emulgatoren und Verdickungsmittel, um die Stabilität, Textur und das Mundgefühl zu verbessern. Raps- oder Sonnenblumenöl verleihen den...
