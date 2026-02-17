MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pflanzliche Milchalternativen.
Pflanzliche Milchalternativen. Bild: Zacharie Scheurer/dpa
Pflanzliche Milchalternativen.
Pflanzliche Milchalternativen. Bild: Zacharie Scheurer/dpa
Gesundheit
Trend Pflanzendrinks: Sind sie wirklich eine gesündere Alternative zu Milch?
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immer neue Varianten füllen die Regale der Supermärkte - aus Hafer, Soja, Mandeln oder sogar Erbsen. Doch sie unterscheiden sich nicht nur in den Nährwerten stark, sondern enthalten oft auch Zusatzstoffe.

Hochverarbeitete Lebensmittel sind in die Kritik geraten. Denn sie enthalten oft ungesunde Zutaten. Auch bei einigen Pflanzendrinks ist die Zutatenliste erstaunlich lang. So finden sich dort inzwischen auch Emulgatoren und Verdickungsmittel, um die Stabilität, Textur und das Mundgefühl zu verbessern. Raps- oder Sonnenblumenöl verleihen den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:44 Uhr
4 min.
Warum ausreichend Jod für die Gesundheit wichtig ist
Wer ersatzlos auf wichtige Jodlieferanten verzichtet, riskiert mit der Zeit einen Jodmangel.
Müdigkeit, frieren, brüchige Nägel: Solche Symptome können auf Jodmangel hindeuten. Warum der Körper Jod braucht und wie man einen Mangel erkennt.
18:06 Uhr
3 min.
TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot
Gerade das Theaterspielen empfand Hamel als großes Glück.
Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
Ute Wessels und Kathrin Zeilmann, dpa
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
28.01.2026
3 min.
Eiweißbedarf pflanzlich decken? Worauf es dabei ankommt
Die Kombination verschiedener pflanzlicher Eiweißquellen sorgt dafür, dass alle essenziellen Aminosäuren aufgenommen werden.
Tofu, Linsen, Vollkornbrot: alles pflanzliche Lebensmittel, die reich an Eiweiß sind. Clever kombinieren - das ist das Motto für alle, die den Bedarf ohne Fleisch und Eier decken wollen. So geht's.
Mehr Artikel