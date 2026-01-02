MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Häufiger Vorsatz für 2026: mehr Sport.
Häufiger Vorsatz für 2026: mehr Sport. Bild: Tobias Hase/dpa
Häufiger Vorsatz für 2026: mehr Sport.
Häufiger Vorsatz für 2026: mehr Sport. Bild: Tobias Hase/dpa
Gesundheit
Umfrage: Das alles tun Sachsen für ihre Gesundheit
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das neue Jahr startet für viele mit guten Vorsätzen. „Quicklebendig“, der Gesundheitsnewsletter der „Freien Presse“, zeigt dabei zwei große Trends.

Die Krankenkassen fordern mehr Eigenverantwortung für die Gesundheit. Und viele Sachsen kommen dem schon nach. Das ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen Umfrage im „Freie Presse“-Gesundheitsnewsletter „quicklebendig“. Demnach sind 79 Prozent der Umfrageteilnehmer für ihre Gesundheit schon mal über ihren Schatten gesprungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Viele Patienten haben Probleme mit der elektronischen Patientenakte
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht?
Eine Umfrage im Gesundheitsnewsletter „quicklebendig“ zeigt, dass die ePA noch kaum genutzt wird. Das hat vor allem eine Ursache.
Katrin Saft
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
Von Katrin Saft
2 min.
12.08.2025
2 min.
Sollen Kinder wieder zentral in der Schule geimpft werden?
Meinung
Redakteur
Impfen zentral in der Schule?
„Quicklebendig“, der Gesundheits-Newsletter der „Freien Presse“, liefert jede Woche einen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsthemen in Sachsen. Diesmal geht es um ein polarisierendes Thema.
Katrin Saft
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
Mehr Artikel