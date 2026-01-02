Umfrage: Das alles tun Sachsen für ihre Gesundheit

Das neue Jahr startet für viele mit guten Vorsätzen. „Quicklebendig“, der Gesundheitsnewsletter der „Freien Presse“, zeigt dabei zwei große Trends.

Die Krankenkassen fordern mehr Eigenverantwortung für die Gesundheit. Und viele Sachsen kommen dem schon nach. Das ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen Umfrage im „Freie Presse"-Gesundheitsnewsletter „quicklebendig". Demnach sind 79 Prozent der Umfrageteilnehmer für ihre Gesundheit schon mal über ihren Schatten gesprungen.