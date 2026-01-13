Umfrage: Gehen wir wirklich zu häufig zum Arzt?

Die Antworten zeigen auch Fehler im System.

Die Deutschen gehen häufiger als in anderen europäischen Ländern zum Arzt, leben dadurch aber nicht länger. Angesichts knapper Kassen gibt es Forderungen, die Arzt-Patienten-Kontakte zu reduzieren, zum Beispiel durch eine bessere Steuerung. Aber wie sehen das die Betroffenen selbst? Gehen die Deutschen zu oft zum Arzt?