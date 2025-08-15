Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gesundheitschecks und Impfungen im Betrieb sparen Zeit und Wege, da sie flexibel in den Arbeitsalltag integriert werden können.
Gesundheitschecks und Impfungen im Betrieb sparen Zeit und Wege, da sie flexibel in den Arbeitsalltag integriert werden können. Bild: Jan Woitas/dpa/dpa-tmn
Sehtests und Impfungen sind die beliebtesten Leistungen, die Beschäftigte bereits beim Betriebsarzt genutzt haben.
Sehtests und Impfungen sind die beliebtesten Leistungen, die Beschäftigte bereits beim Betriebsarzt genutzt haben. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Gesundheit
Umfrage: Viele wünschen sich mehr Angebote vom Betriebsarzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor der Pause zum Sehtest oder zur Grippeschutzimpfung - bequem, wenn das am Arbeitsplatz geht. Eine Umfrage zeigt: Viele fänden gut, wenn Betriebsärztinnen und -ärzte noch mehr anböten.

München.

Grippeschutzimpfung, Augenuntersuchung, Ergonomie-Check des Schreibtisches: Betriebsärztinnen und -ärzte bieten vor allem Leistungen an, die mit der Sicherheit am Arbeitsplatz zu tun haben. Das ist schließlich ihr Auftrag. 

Viele Beschäftige wären aber offen dafür, auch andere Gesundheitstermine am Arbeitsplatz wahrzunehmen - etwa einen allgemeinen Check-up oder weitere Impfungen. Das zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, für die 1.047 Beschäftigte ab 18 Jahren befragt wurden. 63 Prozent von ihnen fänden es demnach gut, wenn Betriebsärztinnen und -ärzte weitere medizinische Leistungen anbieten dürften. 

Spart Zeit und Wege: Betriebsarzt-Angebote komfortabel

Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass so mancher es komfortabel findet, nach der Mittagspause oder zwischen zwei Meetings eben zur Betriebsärztin zu huschen. 

52 Prozent sehen als Vorteil der betriebsärztlichen Versorgung, dass sie die Termine flexibel in den Arbeitsalltag integrieren können. 50 Prozent sehen als Vorzug, dass es weniger Wartezeiten als bei der Hausarztpraxis gibt. Und 45 Prozent finden, dass sich dadurch lange Anfahrten zur Arztpraxis sparen lassen. 

Fast jeder Zweite war noch nie beim Betriebsarzt

Allerdings längst nicht jeder hat schon einmal ein Angebot von Betriebsärztin oder Betriebsarzt wahrgenommen. 46 Prozent der Befragten haben das noch nie getan.

52 Prozent waren hingegen schon mindestens einmal beim Betriebsarzt. Der Klassiker ist dabei der Sehtest: 48 Prozent derjenigen, die schon einmal beim Betriebsarzt waren, haben dieses Angebot genutzt. Dahinter liegen Impfungen (47 Prozent), Einstellungs- und Eignungsuntersuchungen (35 Prozent), Beratungen zum ergonomischen Arbeiten (25 Prozent) und psychosoziale Beratung (10 Prozent). 

Die Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut YouGov im Zeitraum vom 25. bis 28. Juli 2025 durchgeführt. (dpa)

