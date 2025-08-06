Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hilfe bei Verdauungsproblemen: Flohsamenschalen können sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung wirken.
Hilfe bei Verdauungsproblemen: Flohsamenschalen können sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung wirken. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Hilfe bei Verdauungsproblemen: Flohsamenschalen können sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung wirken.
Hilfe bei Verdauungsproblemen: Flohsamenschalen können sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung wirken. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Gesundheit
Verdauung bereitet Probleme? So helfen Flohsamenschalen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Träger Darm? Flohsamenschalen bringen die Verdauung in Schwung, können aber auch bei Durchfall helfen. Wie man aus ihnen einen Drink anrührt - und warum man den besser nicht vor dem Schlafen trinkt.

Berlin.

Ob Verstopfung oder Durchfall: Gerät der Darm aus dem Takt, ist das lästig. Wer das Problem angehen möchte, kann es mit einem Hausmittel probieren - genauer gesagt: mit Flohsamenschalen. Antworten auf vier Fragen: 

1. Was sind Flohsamen überhaupt? 

Flohsamen sind die Samen verschiedener Wegerichgewächse. Die kleinen, dunklen Kügelchen sehen auf den ersten Blick aus wie Flöhe - daher der Name. 

Im Supermarkt oder in der Drogerie kann man sowohl ganze Flohsamen als auch die gemahlenen Schalen kaufen. Wer Hilfe bei Verdauungsproblemen sucht, legt besser letztere in den Einkaufskorb: Ganze Flohsamen können den Verdauungstrakt unbeschadet passieren, so das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Sie wirken damit schlechter als gemahlene Flohsamenschalen. 

2. Warum helfen Flohsamenschalen der Verdauung? 

Kurz gesagt: Weil sie zu rund 85 Prozent aus löslichen Ballaststoffen bestehen. Das ist viel: Kommen die Flohsamenschalen mit Flüssigkeit in Kontakt, quellen sie stark auf. Dabei können sie das Zehnfache des eigenen Gewichts aufnehmen, so das BZfE. 

Und warum ist das nun gut? Die Extra-Portion Ballaststoffe sorgt dafür, dass dünner Stuhl fester wird - das kann Durchfall lindern. Bei Verstopfungen helfen sie, indem sie den Stuhl weicher machen und sein Volumen erhöhen. Das regt die natürliche Darmbewegung an - es geht wieder voran. 

3. Wie nehme ich Flohsamenschalen richtig ein? 

Das BZfE rät, erst einmal mit einem Teelöffel gemahlener Flohsamenschalen am Tag zu beginnen und sie in 200 Milliliter Wasser einzurühren. Mit der Zeit kann man die Menge steigern, also bis zu zwei Teelöffel nehmen. 

Wichtig: Der Flohsamenschalen-Drink wird schnell schleimig. Die Verbraucherzentrale Bayern rät, die Schalen nur einige Minuten quellen zu lassen. 

4. Kann ich etwas falsch machen? 

Ja, es gibt mehrere Fehlerquellen, die man aber leicht umschiffen kann: 

  1. Zu wenig trinken: Bekommen Flohsamen nicht genug Flüssigkeit zum Quellen, droht im schlimmsten Falle ein Darmverschluss. Das lässt sich vermeiden, indem man über den Tag mindestens zwei Liter trinkt. Übrigens: Weil wir nachts in aller Regel wenig oder nichts trinken, sollte man den Flohsamen-Drink nicht vor dem Schlafengehen zu sich zu nehmen, so das BZfE.
  2. Medikamente dazu einnehmen: Flohsamenschalen binden nicht nur Flüssigkeit, sondern mitunter auch Wirkstoffe von Medikamenten. Der Körper kann sie womöglich schlechter aufnehmen. Also gilt: Tabletten erst eine halbe bis eine Stunde nach den Flohsamen schlucken.
  3. Den Flohsamen-Drink im Liegen trinken: Die aufquellende Masse kann den Rachen verschließen, warnt das BZfE. Im Sitzen oder Stehen kann alles gut in Richtung Verdauungstrakt rutschen - Schwerkraft sei Dank. 

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
14.07.2025
3 min.
Wie gesund sind Trockenfrüchte?
Getrocknete Früchte enthalten zwar viel Zucker, liefern dem Körper aber auch Mineral- und Ballaststoffe.
Aprikose, Mango, Pflaume: Frische Früchte sind gesund. Das muss doch genauso für die getrocknete Variante gelten, oder? Jein, lautet die Antwort.
01.08.2025
2 min.
Rauskratzen? - Paprikakerne sind doch gesund!
Guten Appetit! Paprikasamen enthalten Ballaststoffe, die die Verdauung fördern.
Eine Ernährungsexpertin räumt mit einem Irrtum über Paprikakerne auf und erklärt ihre Vorzüge. Nur bei den Samen von Chili und Peperoni warnt sie. Denn darin lauert ein Reizstoff mit Nebenwirkungen.
14:22 Uhr
2 min.
Zurück zu den Wurzeln: Felix Magath übernimmt Vorstandsamt
Felix Magath kehrt zu den Wurzeln zurück.
Fußball-Regionalligist Viktoria Aschaffenburg lässt mit einer spektakulären Personalie aufhorchen. Felix Magath wird Vorstandsmitglied.
Mehr Artikel