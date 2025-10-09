Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blutspenden in der Erkältungszeit: So viele Tage sollten Sie nach Infekt, Impfung oder Antibiotika-Einnnahme warten.
Blutspenden in der Erkältungszeit: So viele Tage sollten Sie nach Infekt, Impfung oder Antibiotika-Einnnahme warten. Bild: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn
Blutspenden in der Erkältungszeit: So viele Tage sollten Sie nach Infekt, Impfung oder Antibiotika-Einnnahme warten.
Blutspenden in der Erkältungszeit: So viele Tage sollten Sie nach Infekt, Impfung oder Antibiotika-Einnnahme warten. Bild: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn
Gesundheit
Wann man nach einem Infekt wieder Blut spenden darf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer erkältet ist, fällt für das Blutspenden erst einmal aus. Je nachdem, wie schwer der Infekt war, muss man unterschiedlich lange warten, bis man wieder spenden kann. Ein Überblick.

Berlin.

Blutspenden werden immer benötigt - ob für Unfallopfer, Krebspatienten oder Menschen mit chronischen Krankheiten. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, nicht weniger als 50 Kilogramm wiegt und gesund ist, kann Blut spenden, informiert der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. 

Doch der letzte Punkt - man muss gesund sein - kann gerade im Herbst zum Problem werden, wenn sich viele Menschen mit Infekten herumplagen. Erhöhte Infektionszahlen wirken sich negativ auf das Spendeaufkommen aus, so der DRK-Blutspendedienst. Er ruft daher alle gesunden Menschen dazu auf, Blut zu spenden. 

Wann man nach einer Erkältung wieder Blut spenden darf

Wichtig ist aber: Wer krank war, sollte nicht gleich am ersten symptomfreien Tag wieder zum Blutspenden gehen. Wie lange man noch warten sollte, hängt davon ab, was man hatte. Der DRK-Blutspendedienst rät:

  • nach einem Infekt ohne Komplikationen: sieben Tage ab Symptomfreiheit
  • nach einer Infektion mit Fieber: 28 Tage ab Symptomfreiheit
  • nach der Einnahme eines Antibiotikums: vier Wochen nach der letzten Einnahme
  • nach einer Grippeschutzimpfung: sofern keine Beschwerden auftreten, kann man bereits einen Tag nach der Impfung wieder Blut spenden 

Die Regeln sollen sowohl diejenigen schützen, die Blut spenden, als auch die, die es empfangen. Ob man zum Spenden geeignet ist, prüft tagesaktuell auch immer noch ein Arzt oder eine Ärztin. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
04.10.2025
2 min.
Blutreserven knapp – DRK ruft vor allem Erstspender auf
Das DRK ruft zu Blutspenden in den Herbstferien auf. (Symbolbild)
Babyboomer scheiden aus, Nachwuchs fehlt: Wieso das DRK in den Ferien besonders auf neue Spender hofft.
02.10.2025
4 min.
Sport, Sauna, Alkohol: Was lieber lassen nach einer Impfung?
Wer sich vor der Grippe schützen will, lässt sich am besten zwischen Oktober und Mitte Dezember gegen Influenzaviren impfen.
Für viele steht jetzt im Herbst wieder die Grippeschutzimpfung an. Wie stark darf man den Körper nach so einem Piks belasten? Und was tun, wenn man sich nach der Impfung krank fühlt?
Mehr Artikel