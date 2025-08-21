Warum einige Zahnärzte in Sachsen keine Bonusstempel mehr verteilen, das Bonusheft aber noch immer nötig ist

Wer regelmäßig die Zähne kontrollieren lässt, bekommt für Zahnersatz höhere Zuschüsse. Weil der Nachweis noch nicht wirklich digital funktioniert, gehen einige Zahnärzte eigene Wege.

Susanne schaut zwei Mal im Jahr bei ihrem Zahnarzt vorbei - einmal zur Vorsorgeuntersuchung, einmal zur professionellen Zahnreinigung. Und das seit vielen Jahren. „Schon immer lege ich mein Bonusheft vor und lasse mir die Vorsorge per Stempel und Unterschrift bestätigen“, sagt sie. So kann sie später einmal mit einem höheren Zuschuss der...