Warum läuft mir beim Joggen die Nase?

Auf einmal läuft beim Laufen auch die Nase? Warum das jetzt im Herbst wieder häufiger passiert - und wie man vorbeugen kann.

Dresden. Zu Hause war noch alles in Ordnung, doch nach kurzer Zeit auf der Laufstrecke läuft auch die Nase? Dieses Phänomen plagt Joggerinnen und Jogger nun - in der kälteren Zeit des Jahres - wieder häufiger. "Meistens läuft die Nase, wenn ein großer Temperaturunterschied hin zum Kalten stattgefunden hat", sagt Axel Klein, Sportmediziner aus Dresden.

Werde der Körper dann durch den Sport gefordert, komme es bei empfindlichen oder gut durchbluteten Schleimhäuten zu einer leichten Schwellung. Es bildet sich mehr Flüssigkeit, die durch die Schleimhäute austritt - die Nase läuft.

Laufende Läufernase im Sommer? Allergietest ist sinnvoll

Sorgen müssen sich Läuferinnen und Läufer nicht. "Eine laufende Nase beim Joggen ist aber nichts Schlimmes, man kann sie laufen lassen", sagt Axel Klein. "Es wird auch die Leistung nicht beeinträchtigen." Im Winter können Sportler ein dünnes Tuch über Mund und die Nase ziehen, um den großen Temperaturunterschied abzumildern.

Und was, wenn die Nase vor allem im Frühjahr oder Sommer beim Joggen läuft? Dann rät Klein zu einem Allergietest. Womöglich sind die Übeltäter hinter dem Schnupfen dann Pollen, die die Schleimhäute reizen. (dpa)