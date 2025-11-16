Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Es geht nicht nur ums Aussehen: Narben, die unschön verheilen, sind manchmal auch ein medizinisches Problem.
Es geht nicht nur ums Aussehen: Narben, die unschön verheilen, sind manchmal auch ein medizinisches Problem. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Es geht nicht nur ums Aussehen: Narben, die unschön verheilen, sind manchmal auch ein medizinisches Problem.
Es geht nicht nur ums Aussehen: Narben, die unschön verheilen, sind manchmal auch ein medizinisches Problem. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Gesundheit
Was hilft, wenn mich das Aussehen einer Narbe belastet?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob im Gesicht oder auf der Hand: Wer mit auffälligen Narben durchs Leben geht, hat das Gefühl, dass alle dorthin schauen - das kann belasten. Was dann hilft.

Rostock/Kiel.

Besonders groß, wulstig oder an prominenter Stelle: Narben können die Seele belasten. Ein Gefühl, das man Betroffenen nicht absprechen sollte. "Die Empfindung ist grundsätzlich erstmal gerechtfertigt", sagt Nils Bringeland, Physiotherapeut und Buchautor ("Narben selbst behandeln"). Immerhin: Betroffene finden ihre Narbe in aller Regel problematischer als Außenstehende. Doch was hilft? 

Für den Umgang damit gebe es mehrere Strategien: "Eine Möglichkeit ist natürlich, sich über kognitive Strategien damit auseinanderzusetzen", sagt Bringeland. Heißt: zu lernen, mit der Narbe zu leben - und sie zu akzeptieren. Wer alleine nicht weiterkommt, könne sich von einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin begleiten lassen. 

Es gibt Möglichkeiten, die Narbe zu korrigieren

Zudem gibt es die Möglichkeit, chirurgisch nachzubessern. "Häufig gehen optisch auffällige Narben auch mit Funktionsstörungen einher, aber nicht immer", sagt Bringeland. Eine Funktionsstörung liegt zum Beispiel dann vor, wenn die Narbe spannt und die Beweglichkeit einschränkt. Im Zweifel gilt: im Gespräch mit Fachleuten abklären lassen. Narben können im Zuge einer Korrektur zum Beispiel ausgeschnitten und mit einer feineren Naht wieder verschlossen werden. 

Vorab ist aber etwas Geduld gefragt. "Die Narbenbildung braucht ein bis zwei Jahre", sagt Dermatologe Prof. Steffen Emmert vom Universitätsklinikum Rostock. Erst danach könne man über eine Operation entscheiden. 

Ist das Problem rein kosmetisch, lassen sich womöglich andere Lösungen finden. "Es gibt Möglichkeiten, über Make-up oder sogar Tätowierungen die Hautfarbe anzupassen", sagt Nils Bringeland. "In den letzten 15 Jahren hat sich sehr viel getan. So kann den Betroffenen inzwischen gut geholfen werden." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:51 Uhr
2 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Von Wohlbach aus wurde der Rettungseinsatz koordiniert.
Am Abend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
17.11.2025
5 min.
Worauf es bei der Pflege von Narben ankommt
Sanfte Massagen und wenig Spannung: Das tut frischen Narben gut.
Ob nach einer Verletzung oder OP: Narben begleiten viele Menschen ein Leben lang. Mit der Zeit können sie verblassen - wenn wir sie gut behandeln. Zwei Experten erklären, wie es geht.
Pauline Jürgens, dpa
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
04.11.2025
3 min.
Angina Pectoris: Vier Fakten rund um den Brustschmerz
Druck und Schmerzen in der Brust: Was tun bei einem Angina-Pectoris-Anfall?
Beim Treppensteigen liegt Druck auf der Brust, als würde sie zusammengepresst werden? Das ist typisch für Angina Pectoris. Was bei Anfällen hilft und wann man lieber den Notruf 112 wählen sollte.
17.11.2025
7 min.
Vor Cuxhaven liegt einer der größten Schiffsfriedhöfe
Eingang des Museums "Windstärke 10" in Cuxhaven.
Vor der Stadt an der breiten Elbmündung ruhen zahlreiche Wracks – das Museum "Windstärke 10" erzählt ihre spektakulären Geschichten. Was das größte Nordseeheilbad mit Schiffskatastrophen verbindet.
Wolfgang Stelljes, dpa
17.11.2025
3 min.
Ermittler rätseln über Istanbul-Fall - Vater in Klinik
Das Hotel in dem die Familie übernachtete, wurde versiegelt.
Streetfood, Bäcker, Hotel? Nach dem Tod einer deutschen Frau und ihrer beiden Kinder in Istanbul verfolgt die Polizei mehrere Spuren. Was steckt hinter den mysteriösen Todesfällen?
Mehr Artikel