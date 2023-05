Welche Kontaktlinsen trage ich beim Sport?

Die jüngsten Gewaltszenen in der Plauener Innenstadt haben Diskussionen über die aktuelle Asylpolitik der Bundesregierung entfacht. Am Mittwoch ist dazu ein Krisengipfel in Berlin geplant. Plauens Stadtoberhaupt erhebt Forderungen an die Bundespolitik. Doch er erntet auch Widerspruch.