Wenn der Körper gegen sich selbst arbeitet: „Adipositas ist keine Frage mangelnder Disziplin“

Zwickau. Das Konzept des Zwickauer Adipositas-Zentrums gilt als bundesweiter Vorreiter in der Behandlung von Menschen mit krankhaftem Übergewicht. Der Leiter Dr. Maximilian Freiherr von Feilitzsch erzählt, warum abnehmen so schwer ist - und ist am 4. Juni zu Gast beim „Freie Presse“-Forum.

„Freie Presse": Herr Dr. von Feilitzsch, die Sachsen werden immer dicker, besonders die Zahl übergewichtiger Kinder steigt. Haben wir verlernt, uns richtig zu ernähren?