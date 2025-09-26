Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mental Load sichtbar machen: Viele Familien erleben eine ungleiche Verteilung der unsichtbaren Sorgearbeit.
Mental Load sichtbar machen: Viele Familien erleben eine ungleiche Verteilung der unsichtbaren Sorgearbeit. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Jo Lücke ist Expertin für mentale Familienarbeit.
Jo Lücke ist Expertin für mentale Familienarbeit. Bild: Onna Buchholt/Knaur/dpa-tmn
Jo Lücke: "Für Sorge: Wie Equal Care euer Familienleben rettet", Knaur, 288 Seiten, 16 Euro, ISBN 978-3-426-28628-9.
Jo Lücke: "Für Sorge: Wie Equal Care euer Familienleben rettet", Knaur, 288 Seiten, 16 Euro, ISBN 978-3-426-28628-9. Bild: Knaur/dpa-tmn
Mental Load sichtbar machen: Viele Familien erleben eine ungleiche Verteilung der unsichtbaren Sorgearbeit.
Mental Load sichtbar machen: Viele Familien erleben eine ungleiche Verteilung der unsichtbaren Sorgearbeit. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Jo Lücke ist Expertin für mentale Familienarbeit.
Jo Lücke ist Expertin für mentale Familienarbeit. Bild: Onna Buchholt/Knaur/dpa-tmn
Jo Lücke: "Für Sorge: Wie Equal Care euer Familienleben rettet", Knaur, 288 Seiten, 16 Euro, ISBN 978-3-426-28628-9.
Jo Lücke: "Für Sorge: Wie Equal Care euer Familienleben rettet", Knaur, 288 Seiten, 16 Euro, ISBN 978-3-426-28628-9. Bild: Knaur/dpa-tmn
Gesundheit
Wer macht was in der Familie? Test soll bei Analyse helfen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Eltern kennen das Gefühl: "Ich mach' hier alles!" Doch wie sind die Aufgaben und der Mental Load wirklich verteilt? Ein kostenloses Online-Tool kann dabei unterstützen, das herauszufinden.

Baierbrunn.

In vielen Familien ist diese "unsichtbare" Arbeit, der sogenannte Mental Load, ungleich verteilt. "Mental Load ist die Last der ständigen Verantwortung, die oft nur einer Person bewusst ist – meist der Mutter", sagt Jo Lücke, Expertin für mentale Familienarbeit, im Gespräch mit der Zeitschrift "Apotheken Umschau Eltern" (Ausgabe 09/2025). 

Sie hat einen Online-Test entwickelt mit dem Ziel: den Gesamtumfang der organisatorischen und emotionalen Sorgearbeit sichtbar machen. So sollen Eltern ein Verständnis für deren Umfang entwickeln und darüber gemeinsam ins Gespräch kommen können. Der Test ist kostenlos und kann unter www.mental-load-test.org gemacht werden.

Der erste Schritt zu mehr Fairness beginnt laut Lücke aber bei der Selbstreflexion: Was bedeutet Elternschaft für mich? Welche Vorstellungen habe ich – und welche sind mir vielleicht von außen übergestülpt worden? (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
07:00 Uhr
3 min.
Melatonin-Sprays im Test: Kaum Nutzen, viele Mängel
Schlafsprays versprechen schnelleres Einschlafen. Doch nicht immer sind sie so wirksam, wie erhofft.
Ein Spritzer für besseren Schlaf? Darauf hoffen viele, die zu Melatoninpräparaten greifen. Ein Sprühflaschen-Test zeigt: Die meisten Produkte sind mangelhaft. Warum?
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
08.09.2025
5 min.
Familien-Stress: 5 Tipps, die Müttern und Familien helfen
Kopf voll, Akku leer: Kinder, Hausarbeit, Job - die kognitive und emotionale Dauerbelastung betrifft besonders Mütter. Was tun? Mehr echtes Teamwork - und Selbstfürsorge, erklärt eine Expertin.
Mehrere To-do-Listen im Kopf, ständige Organisation und das Gefühl, für alles verantwortlich zu sein – Schule, Termine, Wäsche: Mental Load belastet vor allem Mütter. So gelingt die Umverteilung
Mehr Artikel