Mundtrockenheit? Ausreichendes Trinken und kauintensive Lebensmittel fördern die Speichelbildung.
Mundtrockenheit? Ausreichendes Trinken und kauintensive Lebensmittel fördern die Speichelbildung. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Gesundheit
Wie wichtig Spucke ist - und was bei trockenem Mund hilft
Rund einen halben Liter Spucke produzieren die Speicheldrüsen im Mund jeden Tag. Ist es weniger, merken wir das - unter anderem schmeckt das Lieblingsessen dann fade. Was tun bei Mundtrockenheit?

Köln/Berlin.

Trocken, leicht klebrig, vielleicht sogar etwas muffig - dieses Mundgefühl am Morgen kennen viele. Während wir nachts ruhen, tun es unsere Speicheldrüsen nämlich auch. Wenn wir dann noch mit offenem Mund schlafen oder wegen einer Erkältung durch ihn atmen, wird es dort umso trockener.

Ist nach dem ersten Glas Wasser am Morgen alles wieder schön befeuchtet, besteht kein Grund zur Sorge. "Wer jedoch häufig oder dauerhaft einen trockenen Mund verspürt, sollte dem nachgehen und seine Zahnärztin oder seinen Zahnarzt darauf ansprechen", rät der Zahnmediziner Prof. Stefan Zimmer von der Universität Witten/Herdecke. 

Warum Speichel so wichtig ist: 

Wie wichtig Speichel für die Mundgesundheit ist, merken wir nämlich erst, wenn zu wenig davon da ist. Das können laut der Initiative ProDente mögliche Auswirkungen von andauernder Mundtrockenheit sein: 

  • Kauen und schlucken wird schwerer. Speichel sorgt nämlich dafür, dass sich die zerkaute Nahrung in einen Brei verwandelt, der gut gleiten kann.
  • Wir schmecken weniger: Damit die Geschmacksknospen ihren Job gut machen können, müssen sie von ausreichend Speichel umspült sein.
  • Fehlender Speichel kann zudem zu einer brennenden Zunge führen. Oft sind auch die Lippen trocken - und die Mundwinkel können einreißen.
  • In einem trockenen Mund finden Bakterien ein gutes Umfeld, um sich zu vermehren - dadurch kann Mundgeruch entstehen.
  • Die Zähne sind bei Mundtrockenheit schlechter vor Karies und Zahnerosionen geschützt. Speichel puffert nämlich Säuren ab, die den Zahnschmelz angreifen. 

Wer von Mundtrockenheit betroffen ist: 

Ältere Menschen trinken oft wenig - und ihre Speicheldrüsen sind weniger aktiv: Daher sind vor allem ältere Menschen von Mundtrockenheit betroffen, so ProDente.

Wer etwa Psychopharmaka, Blutdrucksenker oder Schmerzmittel einnimmt, muss, je nach Wirkstoff, aber auch mit Mundtrockenheit als Nebenwirkung rechnen. Geht der trockene Mund mit starkem Durst und vermehrtem Harndrang einher, das auf einen Diabetes mellitus hindeuten - das sollte man abklären lassen. 

Übrigens: Auch wer intensiv Sport betreibt, dem bleibt womöglich die Spucke weg. Der Grund: Bei sportlicher Belastung sind die Speicheldrüsen weniger aktiv - und die Atmung durch den Mund tut ihr Übriges. 

Welche Hausmittel bei trockenem Mund helfen können: 

Nur wenn genug Flüssigkeit im Körper ist, können die Speicheldrüsen genug Spucke bilden. Also gilt: mindestens 1,5 Liter am Tag trinken - und wasserreiche Lebensmittel wie Melone, Gurke oder Suppe in die Ernährung einbauen. 

Was Betroffene auch mit auf den Speiseplan setzen sollten: feste Nahrung, die man intensiv kauen muss, zum Beispiel Möhren oder Vollkornbrot. Kauen regt nämlich die Speichelproduktion an. 

Daher wird auch das Kauen von zuckerfreien Kaugummis bei einem trockenen Mund empfohlen. ProDente rät außerdem, zuckerfreie Bonbons mit Anis, Fenchel und Salbei zu lutschen - oder kleine Eiswürfel. 

Wie man eine Spülung gegen Mundtrockenheit zubereitet: 

Außerdem kann eine selbstgemachte Mundspülung aus Kamille und Leinsamen die Trockenheit lindern und gereizte Schleimhäute im Mund beruhigen. Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) und die Hochschulambulanz für Naturheilkunde der Berliner Charité erklären in einem Ratgeber, wie es geht: 

Was man braucht (für eine Tagesportion): 1 EL Leinsamen, 1 EL getrocknete Kamille, 500 Milliliter Wasser

So geht es: Leinsamen für fünf Minuten in 250 Milliliter Wasser kochen, sie dann abseihen. Kamille mit 250 Milliliter kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen lassen, dann abseihen. Leinsamen-Sud und Kamillentee mischen - nun kann man damit spülen. Dem ZQP zufolge kann die Spülung viermal täglich angewendet werden, lagern sollte man sie im Kühlschrank. (dpa)

