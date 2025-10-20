Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Fieberkrampf beim Kind vergessen Eltern nicht so schnell. Immerhin: Er bringt keine bleibenden Schäden mit sich.
Ein Fieberkrampf beim Kind vergessen Eltern nicht so schnell. Immerhin: Er bringt keine bleibenden Schäden mit sich. Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn
Ein Fieberkrampf beim Kind vergessen Eltern nicht so schnell. Immerhin: Er bringt keine bleibenden Schäden mit sich.
Ein Fieberkrampf beim Kind vergessen Eltern nicht so schnell. Immerhin: Er bringt keine bleibenden Schäden mit sich. Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn
Gesundheit
Woran erkennen, was tun? Eltern-Wissen zum Fieberkrampf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kind verdreht die Augen, sein Körper zuckt, es wird kurz bewusstlos: Fieberkrämpfe wirken bedrohlicher als sie meist sind. Was Eltern wissen sollten und wie sie im Ernstfall richtig handeln.

Krefeld.

Einen Fieberkrampf des eigenen Kindes vergessen Eltern nicht so schnell. "Es ist schrecklich, das anzuschauen", sagt auch Tim Niehues, Chefarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum Krefeld. 

"Das Kind ist nicht mehr ansprechbar, hat Zuckungen, man hat sofort Angst." Mitunter färbt sich auch der Bereich um die Lippen blau. Nach drei bis vier Minuten ist der Spuk in aller Regel vorbei. 

Schätzungsweise einem Prozent der Kinder passiert so ein Fieberkrampf irgendwann einmal. Was genau dahintersteckt, ist bisher nicht bis ins Detail bekannt. Klar ist aber: Es ist die rasche Temperaturänderung im Körper, die die Symptome auslöst. 

Keine bleibenden Schäden, wenn der Spuk vorbei ist

Eltern dürfen aber aufatmen: So bedrohlich ein Fieberkrampf auch wirkt, so harmlos ist er am Ende. "Er führt nicht dazu, dass das Gehirn in irgendeiner Form geschädigt wird", kann Tim Niehues beruhigen. 

Dennoch: "Es sollte immer ein Arzt aufgesucht werden, der beurteilt, ob nicht noch mehr dahintersteckt, etwa eine Hirnhautentzündung." Oder ob doch ein Krampfleiden wie eine Epilepsie den Anfall ausgelöst hat. Niehues: "Das ist zwar denkbar, allerdings treten solche Krampfanfälle nicht unbedingt bei Fieber auf."

Während des Krampfes: Trinken ist tabu

Auch wenn Eltern keine bleibenden Schäden befürchten müssen: Während des Krampfes kann es zu Verletzungen kommen. Um das Risiko zu senken, rät das Portal "kindergesundheit-info.de" des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) Eltern diese Dinge: 

  • Beim Kind bleiben und es beruhigen. Festhalten ist dabei allerdings tabu.
  • Von Tischbein bis Bett: Harte Gegenstände in der Nähe des Kindes lassen sich durch Decken und Kissen abpolstern. Das senkt die Verletzungsgefahr.
  • Kinder sollten während eines Fieberkrampfes weder essen noch trinken - es besteht Erstickungsgefahr.
  • Der Nachwuchs sollte möglichst seitlich und stabil liegen, Mund und Nase sollten frei sein. Eng anliegende Kleidung können Eltern etwas lockern, damit das Kind möglichst gut Luft bekommt.

Fiebersenker können Fieberkrämpfe nicht verhindern

So ein Fieberkrampf steckt Eltern oft noch eine Weile in den Knochen. Da mag beim nächsten Fieber der Gedanke naheliegen, dem Kind früh Fieberzäpfchen oder -saft zu geben, um einen erneuten Krampf zu verhindern. Studien zeigen Tim Niehues zufolge, dass dieser Plan nicht aufgeht: Die Gabe von Fiebersenkern kann Fieberkrämpfen demnach nicht vorbeugen. 

"Es gibt Medikamente, die man zur Behandlung von Krämpfen einsetzen kann. Eltern, deren Kind einen Fieberkrampf schon mal hatte, geben wir ein solches mit", sagt Niehues. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
13.10.2025
3 min.
Kind hat sich an Hausapotheke bedient - was tun?
Riskante Neugier: Medikamente sollten nicht in Griffweite von Kindern abgelegt werden.
Gelbe, rote oder blaue Tabletten in knisternden Verpackungen: Medikamente sind für kleine Kinder spannend. Landen sie aber im Mund, wird es gefährlich. Eltern-Wissen für den Notfall.
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
21.10.2025
7 min.
Senken oder nicht? Was Eltern über Fieber wissen sollten
Das Kind fiebert, hat aber weiterhin gute Laune? Dann müssen Fiebersenker nicht sein.
Wenn das Kind glüht, ist für viele Eltern klar: her mit Fiebersaft oder -zäpfchen! Ein Kinderarzt erklärt, warum das selbst bei hohem Fieber längst nicht immer sein muss.
Ricarda Dieckmann, dpa
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
Mehr Artikel