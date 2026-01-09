Zahl der Grippe-Toten in Sachsen auf 22 gestiegen

Gesundheit
Innerhalb von zwei Wochen haben sich die Todesfälle nach einer Influenza-Erkrankung vervierfacht. Besonders zwei Städte sind betroffen. Deutlich seltener stecken sich die Sachsen derzeit mit Corona an.
Zwölf Frauen und zehn Männer im Alter zwischen 67 und 96 Jahren sind seit Saisonbeginn Anfang Oktober in Sachsen an einer Influenzainfektion gestorben. Damit hat sich die gemeldete Zahl der Toten im Vergleich zur Vorweihnachtswoche fast vervierfacht. Fünf Opfer stammen aus dem Erzgebirgskreis und vier aus dem Landkreis Zwickau. Jeweils drei...
