Grundversorgung in Mittel- und Südwestsachsen: Wie stark sinken Ihre Stromkosten?

Viele Grundversorger verlangen weniger für die gesetzlich garantierte Belieferung. Vier Beispiele aus der Region, wie Haushalte mit unterschiedlichen Verbräuchen profitieren – und weitere Spartipps.

Auf den ersten Blick sind es erfreuliche Neuigkeiten für Stromkunden: Gegenüber 2025 könnten sächsische Haushalte in diesem Jahr bis zu knapp 200 Euro sparen, hat die Verbraucherzentrale kürzlich gemeldet. Diese Spanne hat deren Energiereferent Lorenz Bücklein bei Datenabfragen für eine Musterfamilie mit 3500 Kilowattstunden Jahresverbrauch... Auf den ersten Blick sind es erfreuliche Neuigkeiten für Stromkunden: Gegenüber 2025 könnten sächsische Haushalte in diesem Jahr bis zu knapp 200 Euro sparen, hat die Verbraucherzentrale kürzlich gemeldet. Diese Spanne hat deren Energiereferent Lorenz Bücklein bei Datenabfragen für eine Musterfamilie mit 3500 Kilowattstunden Jahresverbrauch...