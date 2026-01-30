MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Grurndversorgung in Mittel- und Südwestsachsen: Wie stark sinken Ihre Stromkosten?

Bild: Tilo Steiner/Freie Presse
Strommasten von Überlandleitungen: Gesunkene Netzentgelte und Beschaffungskosten verschaffen vielen Haushalten in Südwest- und Mittelsachsen zu einer niedrigeren Stromrechnung.
Strommasten von Überlandleitungen: Gesunkene Netzentgelte und Beschaffungskosten verschaffen vielen Haushalten in Südwest- und Mittelsachsen zu einer niedrigeren Stromrechnung. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Bild: Tilo Steiner/Freie Presse
Bild: Tilo Steiner/Freie Presse
Bild: Tilo Steiner/Freie Presse
Bild: Tilo Steiner/Freie Presse
Strommasten von Überlandleitungen: Gesunkene Netzentgelte und Beschaffungskosten verschaffen vielen Haushalten in Südwest- und Mittelsachsen zu einer niedrigeren Stromrechnung.
Strommasten von Überlandleitungen: Gesunkene Netzentgelte und Beschaffungskosten verschaffen vielen Haushalten in Südwest- und Mittelsachsen zu einer niedrigeren Stromrechnung. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Bild: Tilo Steiner/Freie Presse
Bild: Tilo Steiner/Freie Presse
Bild: Tilo Steiner/Freie Presse
Finanzen
Grurndversorgung in Mittel- und Südwestsachsen: Wie stark sinken Ihre Stromkosten?
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Grundversorger verlangen weniger für die gesetzlich garantierte Belieferung. Vier Beispiele aus der Region, wie Haushalte mit unterschiedlichen Verbräuchen profitieren – und weitere Spartipps.

Auf den ersten Blick sind es erfreuliche Neuigkeiten für Stromkunden: Gegenüber 2025 könnten sächsische Haushalte in diesem Jahr bis zu knapp 200 Euro sparen, hat die Verbraucherzentrale kürzlich gemeldet. Diese Spanne hat deren Energiereferent Lorenz Bücklein bei Datenabfragen für eine Musterfamilie mit 3500 Kilowattstunden Jahresverbrauch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:45 Uhr
1 min.
Freiberg: Skoda schlittert auf Gegenfahrbahn
Ein Skoda und ein BMW stießen in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen.
Zwei Fahrzeuge stießen am Donnerstagabend in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen. Was war da los?
Marcel Schlenkrich
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
06:30 Uhr
6 min.
Phil Collins mit 75: "Sehen, ob da noch Musik in mir steckt"
Phil Collins will "ein bisschen herumprobieren und sehen, ob da noch Musik in mir steckt". (Archivbild)
Fast vier Jahre nach seinem Bühnenabschied gibt es ein neues Lebenszeichen von Phil Collins. Vor seinem 75. Geburtstag spricht er über seinen Gesundheitszustand - und die Möglichkeit neuer Musik.
Philip Dethlefs, dpa
11.11.2025
2 min.
Es wird preiswerter: Stadtwerke Meerane und Glauchau senken ihre Energiepreise
Die Stadtwerke Glauchau und Meerane senken ihre Energiepreise.
Ab 1. Januar 2026 gelten für Kunden der Stadtwerke Meerane und Glauchau geringere Preise. Das betrifft in erster Linie die Kosten für den Verbrauch.
Stefan Stolp
12.01.2026
4 min.
Strom- und Gaspreise im Landkreis Zwickau: Wo sie im neuen Jahr gesunken sind und wo nicht
Ein Stromzähler zeigt den Stromverbrauch. Die Preise sind zu Jahresbeginn gesunken.
Beim Strom haben fast alle Grundversorger in der Region etwas geändert. Beim Gas hat sich trotz einer weggefallenen staatlichen Umlage weniger getan. So begründen das Stadtwerke.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel