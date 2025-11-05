Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Habe ich Anspruch auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag?

Unbedingt zu empfehlen: Ein schriftlicher Arbeitsvertrag bringt Klarheit für alle Beteiligten.
Unbedingt zu empfehlen: Ein schriftlicher Arbeitsvertrag bringt Klarheit für alle Beteiligten. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
Unbedingt zu empfehlen: Ein schriftlicher Arbeitsvertrag bringt Klarheit für alle Beteiligten.
Unbedingt zu empfehlen: Ein schriftlicher Arbeitsvertrag bringt Klarheit für alle Beteiligten. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
Job & Karriere
Habe ich Anspruch auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag?
Auch ein mündlich geschlossener Arbeitsvertrag ist wirksam. Schwierig wird es allerdings, wenn sich die Beteiligten im Nachhinein uneinig sind. Deshalb sollten Sie Ihre Rechte kennen.

Bremen.

Eine kurze Absprache und los geht's mit dem Arbeitsverhältnis? Das ist tatsächlich erlaubt, allerdings vor allem dann ungünstig, wenn es zu einem Streit oder noch schlimmer zu einer Klage kommt. Vor Gericht müssen die Streitparteien die Vereinbarungen, auf die sie sich berufen, nämlich beweisen. 

Ein schriftlicher Arbeitsvertrag schafft für alle Parteien Klarheit und ist deshalb unbedingt zu empfehlen, informiert die Arbeitnehmerkammer Bremen im Magazin "BAM" (Ausgabe November/Dezember 2025). Doch es gibt keine gesetzliche Bestimmung, die zum Abschluss eines schriftlichen Vertrages verpflichtet. 

Wesentliche Vertragsbedingungen müssen schriftlich festgehalten werden

Aber: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch darauf, die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich oder in Textform elektronisch ausgehändigt oder übermittelt zu bekommen – bis spätestens einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses. 

Zu den wesentlichen Vertragsbedingungen gehören unter anderem: Name und Anschrift der Vertragsparteien, Charakterisierung der zu leistenden Tätigkeit, Arbeitszeit und ein Hinweis auf die auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen. Befristungen müssen bereits vor Beginn des Arbeitsverhältnisses niedergeschrieben werden.

Alle wesentlichen Vertragsbedingungen finden sich im Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (kurz: Nachweisgesetz). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
