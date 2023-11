3 Tipps: So kommen Gasgrill und -flasche durch den Winter

Aus- und abgegrillt ist längst - damit die Saison nächstes Jahr problemlos wieder losgehen kann, schickt man den Gasgrill und Gasflasche jetzt am besten sicher in die Pause. So geht's.

Berlin. Mit dem Einbruch der kalten Jahreszeit ist es an der Zeit, Gasgrills und Gasflaschen winterfest zu machen. Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG), gibt Tipps.

1. Richtige Trennung von Gasgrill und Gasflasche:

Bevor der Grill in den Winterschlaf geht, ist es wichtig, Gasflasche und Grill korrekt zu trennen. Zuerst sollte das Ventil am Gasgrill und dann das Flaschenventil geschlossen werden. Eine schwarze Verschlussmutter schützt das Flaschengewinde und eine rote Schutzkappe das Flaschenventil vor Beschädigungen.

Und: "An vielen Gasschläuchen befindet sich ein gelber Anhänger. Darauf ist das Austauschjahr für unterschiedliche Anwendungen angegeben - etwa für den Betrieb von Gasgrills", so Lau. "Gibt es keinen gelben Anhänger, hilft der Aufdruck des Herstellungsjahres auf der Schlauchleitung weiter. Gasschläuche mit Herstellungsjahr 2013 müssen bis Ende 2023 getauscht werden. Gleiches gilt für Gasdruckregler."

2. Gründliche Reinigung des Gasgrills:

Um Schimmelbildung zu vermeiden, sollten Grillrost, Außenverkleidung und Fettauffangschale gründlich gereinigt werden. Lau empfiehlt, den Rost zum Ausbrennen auf die Grillfläche zu legen und die Temperatur auf die höchste Stufe zu stellen, um Fett- und Grillgutreste zu verbrennen. Nach dem Abkühlen befreit man Rost und Brennerabdeckung von Ruß- und Ascheresten. Für die Reinigung des Inneren des Grills, der Außenverkleidung und der Fettauffangschale empfiehlt Lau nur Wasser und Spülmittel.

3. Sichere Lagerung von Gasflasche und Gasgrill:

Gasflaschen sollten stehend und an einem gut belüfteten Ort gelagert werden, der nicht unter Erdgleiche liegt. Keller, Schächte, Treppenhäuser, Flure und Durchgänge sind ungeeignet. Geeignet sind hingegen gut belüftete Gartenschuppen oder Garagen.

Der Gasgrill sollte getrennt von der Flasche an einem trockenen und gut temperierten Ort aufbewahrt werden. "Wer seinen Grill während der Wintermonate draußen aufbewahren möchte, sollte ihn auf jeden Fall mit einer wetterfesten Schutzhaube abdecken", so Lau. Um Rost auch von unten vorzubeugen, ist ein Steinboden in jedem Fall besser geeignet als feuchte Flächen, etwa auf dem Rasen. (dpa)