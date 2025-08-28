Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Altes bewahren: Die Sanierung einer Immobilie kann teuer und aufwendig sein, Eigentümer können aber oft von Förderungen profitieren.
Altes bewahren: Die Sanierung einer Immobilie kann teuer und aufwendig sein, Eigentümer können aber oft von Förderungen profitieren. Bild: Kirsten Neumann/dpa-tmn
Idealerweise bleibt möglichst viel von den alten Materialien bei einer Sanierung erhalten.
Idealerweise bleibt möglichst viel von den alten Materialien bei einer Sanierung erhalten. Bild: Florian Schuh/dpa-tmn
Altes bewahren: Die Sanierung einer Immobilie kann teuer und aufwendig sein, Eigentümer können aber oft von Förderungen profitieren.
Altes bewahren: Die Sanierung einer Immobilie kann teuer und aufwendig sein, Eigentümer können aber oft von Förderungen profitieren. Bild: Kirsten Neumann/dpa-tmn
Idealerweise bleibt möglichst viel von den alten Materialien bei einer Sanierung erhalten.
Idealerweise bleibt möglichst viel von den alten Materialien bei einer Sanierung erhalten. Bild: Florian Schuh/dpa-tmn
Haus & Garten
Abreißen und neu bauen statt sanieren: Was dagegen spricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer ein sehr altes Haus kauft oder erbt, fragt sich vielleicht, ob ein Abriss sinnvoller ist als eine Sanierung des Gebäudes. Warum sich das aber trotz hoher Kosten lohnen kann.

Berlin.

Die Modernisierung eines alten Hauses kann schnell teuer werden. Um die 100.000 Euro müssen für eine Sanierung mindestens eingeplant werden, oft sogar mehr. Da erscheint ein Neubau vielleicht lohnender. "Damit würde man aber wertvolle Ressourcen auf den Müll werfen", sagt Architekt und Bauberater Andreas Köhler vom Bauherren-Schutzbund. 

Wer seine Immobilie saniert, anstatt das Haus abzureißen und neu zu bauen, leistet hingegen einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Denn in jedem Gebäude steckt sogenannte graue Energie. "Davon sollte möglichst viel erhalten und weiter genutzt werden", so Köhler. 

Graue Energie umfasst alle energetischen Aufwendungen bei:

  • der Produktion
  • dem Transport
  • der Lagerung
  • der Verarbeitung der Bauteile und Materialien

An die Zukunft denken - Förderungen nutzen

Die klimafreundliche Sanierung eines Bestandsgebäudes mag aufwendig und teuer sein. Aber sie zahlt sich langfristig aus - sowohl für die Umwelt als auch für den eigenen Geldbeutel. "Wird die gesamte Lebenszeit der Immobilie betrachtet, profitieren Eigentümer langfristig von geringeren Betriebskosten", so Alexander Steinfeldt, Energieexperte der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online. 

Um die Kosten für eine umfassende Sanierung zu reduzieren, können Eigentümer verschiedene Förderprogramme in Anspruch nehmen, allen voran die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Ziel ist es, dauerhaft Energiekosten einzusparen und so das Klima zu schützen.

Einzelmaßnahmen wie etwa die Dämmung der Gebäudehülle oder der Einbau effizienter Lüftungstechnik werden unter anderem bezuschusst. Eine Übersicht zu förderfähigen Maßnahmen an Wohngebäuden gibt es etwa online beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Zudem bieten viele Länder, Städte und Kommunen auch eigene Förderprogramme an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
14.08.2025
2 min.
Nach der Gartenarbeit: Kann Sonne Restflecken entfernen?
Schmutzige Kleidung nach der Gartenarbeit: hartnäckige Pflanzensäfte und Erdverschmutzungen am besten schnell behandeln.
Erde, Gras, Früchte und manchmal der Rost älterer Werkzeuge - wer im Garten arbeitet, kommt damit häufiger in Berührung. Landen solche Flecken auf der Kleidung, helfen bei der Entfernung diese Tipps.
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel