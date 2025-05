Alte Honiggläser können für Bienen zur Gefahr werden

Wer Bienen schützen will, sollte alte Honiggläser nicht einfach in den Glascontainer werfen. Was vorher zu tun ist.

Köln. Glasverpackungen gehören in den Altglascontainer. Sie sollten zwar leer sein, müssen vor dem Entsorgen aber nicht gründlich gereinigt werden. Doch es gibt eine Ausnahme: Gebrauchte Honiggläser - sie können sonst zur tödlichen Gefahr für ganze Bienenvölker werden. Darauf macht die Initiative "Mülltrennung wirkt" aufmerksam und erklärt, warum.

Ist das Honigglas nicht gründlich gereinigt, können sich Honigbienen auf der Suche nach Nahrung im Altglascontainer an den Resten mit der sogenannten Bienenpest infizieren. Honig kann nämlich Sporen der "Amerikanischen Faulbrut" enthalten. Für Menschen ist der Erreger zwar ungefährlich. Doch trägt eine Biene diese Sporen in ihren Stock, können die Bakterien die Brut des Bienenvolks gefährden.

Ausspülen, und zwar richtig

Wer die Bienen also schützen und so einen Beitrag zum Artenschutz leisten will, spült leere Honiggläser und ihre Deckel gründlich aus - am besten mit heißem Wasser. Alternativ kann man beides in der Geschirrspülmaschine reinigen.

Wichtig: Am Ende dürfen keine Honigreste mehr im Glas enthalten sein. Anschließend kann man die Gläser, am besten mit dem Deckel verschlossen, in den Altglascontainer werfen.

Ansonsten gilt für die Entsorgung von Glasflaschen und Glasverpackungen:

Altglas immer leer entsorgen - bei Marmeladengläsern reicht es aber, wenn man sie gut auslöffelt.

Deckel von Glasflaschen und -verpackungen dürfen mit in den Altglascontainer - die Sortieranlage trennt sie von den Scherben.

Nach Farben sortiert jeweils in Container für Grün-, Braun- oder Weißglas werfen. Außergewöhnliche Farben, etwa Rot oder Blau, gehören in den Container für Grünglas. So kann Altglas beliebig oft recycelt werden.

(dpa)