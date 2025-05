Auf welche Weise wird eine Kaution hinterlegt?

Eine Mietkaution muss nicht immer bar geleistet werden. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, wie Mieter eine Sicherheit hinterlegen können. Entscheiden wird am Ende aber meist der Vermieter.

Berlin/München.

Bar, Bürgschaft oder Versicherung - wie ist die Mietkaution eigentlich zu leisten? "Der Vermieter bestimmt, in welcher Form er sie gerne hätte", sagt Anja Franz, Juristin des Mietervereins München. Mieterinnen und Mieter könnten zwar mitreden. Aber: "Der Vermieter wird die Wohnung nicht hergeben, wenn der Mieter seinem Vorschlag widerspricht." Eigentümer sitzen also am längeren Hebel.