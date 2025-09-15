Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Weil man nicht immer im Netz sein kann: Bei vielen Wohnungs-Marktplätzen im Internet lässt sich ein Wecker einrichten, der einen über neue Inserate mit den passenden Kriterien informiert.
Weil man nicht immer im Netz sein kann: Bei vielen Wohnungs-Marktplätzen im Internet lässt sich ein Wecker einrichten, der einen über neue Inserate mit den passenden Kriterien informiert. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Weil man nicht immer im Netz sein kann: Bei vielen Wohnungs-Marktplätzen im Internet lässt sich ein Wecker einrichten, der einen über neue Inserate mit den passenden Kriterien informiert.
Weil man nicht immer im Netz sein kann: Bei vielen Wohnungs-Marktplätzen im Internet lässt sich ein Wecker einrichten, der einen über neue Inserate mit den passenden Kriterien informiert. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Haus & Garten
Auf Wohnungssuche? Wochentags gibt es mehr neue Inserate
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schnelligkeit sticht: Nicht nur die Bewerbung selbst, auch der richtige Augenblick kann über den Zuschlag für eine Wohnung entscheiden. Aber wann ist der?

Berlin.

Auf der Suche nach einer neuen Wohnung? Um als Mieterin oder Mieter - vor allem in gefragten Ballungszentren - aus der Bewerbermasse herauszustechen, sollten die Bewerbungsunterlagen besser überzeugen. Doch das ist nicht alles.

"Erfolgreiche Wohnungssuche braucht sowohl eine gut vorbereitete Bewerbung als auch das richtige Timing", sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von Immoscout24. Der Online-Marktplatz für Wohn- und Gewerbeimmobilien hat im ersten Quartal 2025 untersucht, zu welchem Zeitpunkt die meisten neuen Inserate auf der eigenen Plattform veröffentlicht werden.

Das Wissen darum kann Interessenten dabei helfen, besonders schnell mit der Bewerbung für ein Neuangebot zu sein - und sich dadurch möglicherweise einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen.

Vormittags wird besonders viel inseriert

Nur: Die Ergebnisse machen es Suchenden nicht gerade leicht. Denn die meisten neuen Wohnungsangebote werden laut Immoscout24 Anfang der Woche - insbesondere am Montag - veröffentlicht. Und zwar in der Zeit zwischen 9.00 und 13.00 Uhr, wenn die meisten Berufstätigen nicht dazu kommen dürften, Webseiten zu durchforsten. 

Schwach sind dagegen den Angaben zufolge vor allem Samstage und die Abendstunden unter der Woche. Hier kommen die wenigsten neuen Wohnungsangebote auf den Markt.

Weitere Online-Marktplätze für Immobilien sind neben Immoscout24 beispielsweise Kleinanzeigen.de oder Immowelt/Immonet.de.

Gut zu wissen: Wer die Plattformen nicht permanent selbst nach neuen Angeboten durchsuchen möchte, kann bei einigen von ihnen auch einen Suchauftrag mit den gewünschten Kriterien speichern und sich automatisch informieren lassen, sobald ein interessantes Inserat hinzukommt. Das kostet allerdings mitunter Aufpreis. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
3 min.
Heizsaison startet bald? Tipps für einen gelungenen Start
Wenn die Heizsaison beginnt, kann man mit ein paar einfachen Handgriffen für mehr Wärme in der Wohnung sorgen.
Die Heizperiode beginnt üblicherweise Anfang Oktober. Doch bereits vorher kann es frisch und kühl sein. Was man jetzt unternehmen kann, um die Heizung optimal auf den Start vorzubereiten.
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
16.09.2025
5 min.
7 Tipps: So finden Vermieter den passenden Mieter
Schlüsselübergabe - und nicht selten schwingt bei Vermietern die Unsicherheit mit: Habe ich mich für den richtigen Bewerber entschieden?
Zwischen automatisierten Bewerbungen und persönlichen Empfehlungen: Der Weg zum Wunschmieter ist für Vermieter oft steinig. Es kann sich aber lohnen, ein paar Dinge zu beachten.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel