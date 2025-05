Balkonkraftwerk: Platzmangel ist die größte Hürde

Ob ein Balkonkraftwerk eine hohe Ausbeute erzielt, hängt von Standort ab. Bei idealen Bedingungen kann sich die Anschaffung nach wenigen Jahren lohnen. Doch wie denken Haushalte hierzulande darüber?

Heidelberg. Für den Ertrag eines Balkonkraftwerkes ist der Standort entscheidend. Die beste Ausbeute erzielt eine Anlage, wenn die Module Richtung Süden ausgerichtet sind und leicht geneigt montiert wurden. Darauf macht Vergleichsportal Verivox aufmerksam. Auf die Module sollte zudem sollte kein Schatten fallen.

Unter solchen idealen Bedingungen kann ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 800 Watt rund 760 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr liefern. Verivox rechnet vor: Wer 60 Prozent davon, also 456 kWh, für sich verbraucht, kann pro Jahr rund 160 Euro einsparen - wenn der Preis pro Kilowattstunde wie im Mai im Schnitt bei 34,7 Cent/kWh liegt.

Balkonkraftwerke starten bei 400 Euro

Balkonkraftwerke kosten derzeit zwischen 400 und 800 Euro. Somit rechnet sich die Anschaffung den Angaben zufolge unter Idealbedingungen bereits nach wenigen Jahren.

Können die Module hingegen nur senkrecht aufgestellt werden und der Balkon zeigt nach Norden, erziele die Anlage weniger als ein Drittel des möglichen Ertrags. Dennoch könne sich die Anschaffung lohnen. Wenn die Bedingungen nicht ideal sind, dauert es aber einfach länger, bis die Ersparnisse die Anfangsinvestition ausgleichen.

Umfrage zeigt: Platzmangel ist die größte Hürde

Und wie sieht es derzeit in Deutschland aus? Können die Leute sich vorstellen, ein Balkonkraftwerk, also ein oder zwei Solarmodule für den Balkon oder Garten anzuschaffen?

Die Mehrheit nicht (54,5 Prozent). Das zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag von Verivox. Während 26,5 Prozent der Befragten Interesse an einem Balkonkraftwerk zeigen - also eine solche Anschaffung planen (17,3 Prozent) oder bereits Module installiert haben (9,2 Prozent). 19 Prozent gaben in der Umfrage an, dass sie sich bisher nicht entschieden haben.

Was spricht dagegen?

Im Detail nannten die Befragten als größte Hürde für eine solche Anschaffung Platzmangel. So gaben 20,8 Prozent der Befragten gaben, dass sie keinen Platz für ein Balkonkraftwerk haben. 14,9 Prozent gaben an: sie denken, dass sich eine solche Anlage für sie nicht lohnt. Und 18,9 Prozent der Befragten gaben an, dass sie grundsätzlich kein Balkonkraftwerk wollen.

Befragt worden waren 1.007 Menschen im Alter von 18 bis 79 Jahren. (dpa)