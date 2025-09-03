Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Um den Stromverbrauch zu senken, ist es hilfreich, Stromfresser im Haushalt zu identifizieren.
Um den Stromverbrauch zu senken, ist es hilfreich, Stromfresser im Haushalt zu identifizieren. Bild: Philip Dulian/dpa
Eine Steckdosenleiste mit Schalter hilft beim Stromsparen, denn mit einem Klick sind alle angeschlossenen Geräte zuverlässig vom Strom getrennt.
Eine Steckdosenleiste mit Schalter hilft beim Stromsparen, denn mit einem Klick sind alle angeschlossenen Geräte zuverlässig vom Strom getrennt. Bild: Philip Dulian/dpa
Wer den Stromverbrauch einzelner Geräte herausfinden möchte, kann ein Strommessgerät verwenden, das einfach zwischen Steckdose und Gerät gesteckt wird.
Wer den Stromverbrauch einzelner Geräte herausfinden möchte, kann ein Strommessgerät verwenden, das einfach zwischen Steckdose und Gerät gesteckt wird. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Um den Stromverbrauch zu senken, ist es hilfreich, Stromfresser im Haushalt zu identifizieren.
Um den Stromverbrauch zu senken, ist es hilfreich, Stromfresser im Haushalt zu identifizieren. Bild: Philip Dulian/dpa
Eine Steckdosenleiste mit Schalter hilft beim Stromsparen, denn mit einem Klick sind alle angeschlossenen Geräte zuverlässig vom Strom getrennt.
Eine Steckdosenleiste mit Schalter hilft beim Stromsparen, denn mit einem Klick sind alle angeschlossenen Geräte zuverlässig vom Strom getrennt. Bild: Philip Dulian/dpa
Wer den Stromverbrauch einzelner Geräte herausfinden möchte, kann ein Strommessgerät verwenden, das einfach zwischen Steckdose und Gerät gesteckt wird.
Wer den Stromverbrauch einzelner Geräte herausfinden möchte, kann ein Strommessgerät verwenden, das einfach zwischen Steckdose und Gerät gesteckt wird. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Haus & Garten
Den Stromverbrauch senken - darauf kommt's an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kühlschrank, Fernseher oder auch schon ein einfaches Ladekabel: Im Haushalt zieht so einiges Strom. Wer die Stromrechnung etwas senken möchte, sollte ein paar Änderungen vornehmen.

Frankfurt am Main.

Ob für den Haushalt oder für das Entertainment - elektronische Geräte finden sich inzwischen in fast jedem Raum. Auch wenn sie das Leben erleichtern oder angenehmer machen können, hat das wortwörtlich seinen Preis: eine höhere Stromrechnung.

Und die Rechnung kann durch alte Geräte noch höher werden. Darauf weist der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) hin. So verbraucht ein etwa 30 Jahre alter Kühlschrank mit einem Gefrierfach um die 410 kWh pro Jahr, während moderne energieeffiziente Modelle nur noch um die 110 kWh pro Jahr verbrauchen. Ähnlich sieht es auch bei PCs, Fernsehern und anderen Entertainment-Geräten aus. Wer also bei der Stromrechnung sparen möchte, sollte eine Neuanschaffung in Betracht ziehen.

Stand-by bedeutet nicht gleich aus

Schaltet man etwa den Fernseher in den Stand-by-Modus, zeigt er zwar kein Bild mehr, doch Strom frisst er trotzdem. Das gilt generell bei so gut wie allem, das dauerhaft einen Platz in der Steckdose belegt. Wer bei mehreren Geräten nur auf Stand-by wechselt, hat also trotzdem noch einen erhöhten Stromverbrauch.

Neben Fernsehern sind im Smart-Home vor allem Geräte von Sprachassistenten, Soundbars mit Bluetooth-Bereitschaft und Ladegeräte Stromfresser. Wer den Stromverbrauch reduzieren will, kann sich hochqualitative, schaltbare Steckerleisten holen, um die Stromzufuhr zum Gerät komplett zu kappen, rät der ZVEH. Alternativ können Zwischenstecker mit App-Steuerung oder Zeitschaltuhr für eine besser geregelte Stromzufuhr sorgen.

Stromfresser aufspüren

Wer herausfinden möchte, welche Geräte wie viel Strom ziehen, der kann selbst mit einem Messgerät an den Stecker gehen. Einfache Strommesser bekommt man bereits für einen Preis von etwa zehn Euro. Alternativ kann man sie bei den meisten Beratungsstellen der Verbraucherzentrale auch ausleihen - kostenlos gegen eine Kaution von 20 Euro für bis zu 14 Tage.

Die Verwendung des Strommessgerätes ist ganz einfach: Es wird zwischen das Strom beziehende Gerät und die Steckdose gesteckt und schon wird der Verbrauch angezeigt, heißt es vom ZVEH. Bei einigen Modellen werden sogar direkt die entstehenden Stromkosten dargestellt.

Wer das doch lieber Experten machen lässt, kann einen E-Check durchführen lassen. Der ZVEH bietet eine Liste vertrauenswürdiger Fachbetriebe in der Nähe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
2 min.
Neuer Kühlschrank geliefert - was beim Anschluss wichtig ist
Damit kein Öl aus dem Kompressor in die Verdampferschlange gelangt, den Kühlschrank möglichst immer senkrecht stehend transportieren.
Wer einen Kühlschrank neu anschließt, sollte auf ein paar Sachen achten, damit das Gerät einwandfrei läuft. Es beginnt schon beim Transport.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
14.08.2025
4 min.
Kühlschrank rausstellen: Dauerhaft oder nur für Grillparty?
Nicht jedes Gerät ist für den Dauerbetrieb im Freien geeignet: Witterung und UV-Strahlung können herkömmlichen Kühlschränken im Garten dauerhaft schaden.
Wer im Sommer auf der Terrasse oder im Garten feiert, will seinen Gästen gekühlte Getränke servieren. Ein Kühlschrank im Freien scheint da eine gute Idee zu sein - aber auch als dauerhafte Lösung?
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
Mehr Artikel