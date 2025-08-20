Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vorausschauend planen: Bauherren sollten in der Baubeschreibung darauf achten, wie die Abwasserleitungen verlaufen sollen - damit die Bodenplatte später bei möglichen Reparaturen nicht wieder aufgerissen werden muss.
Vorausschauend planen: Bauherren sollten in der Baubeschreibung darauf achten, wie die Abwasserleitungen verlaufen sollen - damit die Bodenplatte später bei möglichen Reparaturen nicht wieder aufgerissen werden muss. Bild: Markus Scholz/dpa-tmn
Vorausschauend planen: Bauherren sollten in der Baubeschreibung darauf achten, wie die Abwasserleitungen verlaufen sollen - damit die Bodenplatte später bei möglichen Reparaturen nicht wieder aufgerissen werden muss.
Vorausschauend planen: Bauherren sollten in der Baubeschreibung darauf achten, wie die Abwasserleitungen verlaufen sollen - damit die Bodenplatte später bei möglichen Reparaturen nicht wieder aufgerissen werden muss. Bild: Markus Scholz/dpa-tmn
Haus & Garten
Der kürzeste Weg zählt: Abwasserleitungen beim Neubau planen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Abwasserleitungen unter der Bodenplatte? Warum das später teuer werden kann – und wie eine DIN-Norm Bauherren vor Streit und Kosten schützt.

Berlin.

Bauherren sollten sich bei der Planung eines Neubaus die vorvertraglichen Leistungsbeschreibungen genau durchlesen. Dabei sollten sie unter anderem darauf achten, wie die Abwasserleitungen im Gebäude verlaufen sollen. Dazu rät der Verband Privater Bauherren (VPB).

Eine mögliche Variante: In den Ausführungen steht, dass sämtliche Entwässerungsleitungen unter der Bodenplatte zentral zu einer Hauptleitung zusammengeführt werden sollen. Der Anschluss an den Revisionsschacht erfolgt dann außerhalb des Gebäudes. Doch auch wenn dies auf den ersten Blick plausibel erscheinen mag: "Für Bauherren hat dies mehrere Risiken zur Folge", warnt VPB-Regionalbüroleiter Peter Reinwald aus Marburg.

An mögliche Reparaturen und Folgekosten denken

Entstehen Schäden an Leitungen, die unter der Bodenplatte verlaufen, sind in der Regel aufwendige Eingriffe in die tragende Konstruktion nötig. Reparaturen wären bei dieser Variante kaum ohne Eingriff in die Bodenplatte durchführbar. Neben dem technischen Aufwand kämen wirtschaftliche Risiken hinzu, etwa höhere Folgekosten im Schadensfall sowie eine Wertminderung des Gebäudes. Und: "Rechtlich drohen Streitigkeiten über Mängelrechte und Beweislastfragen sowie mögliche Haftungsfolgen bei Folgeschäden", so Reinwald.

Norm gibt Orientierung und hilft beim Argumentieren

Um die Wartung und Reparatur der Entwässerungsleitung zu erleichtern, gibt es jedoch Orientierungshilfen. So sieht die Norm DIN 1986-100 vor, dass jede Entwässerungsleitung auf dem kürzesten Weg aus dem Gebäude zu führen ist. Die einzelnen Stränge sollen demnach erst außerhalb des Gebäudes zusammengeführt werden. 

Bauherren sollten also darauf achten, dass laut Baubeschreibung die Arbeiten gemäß dieser Vorgabe ausgeführt werden - am besten bereits bei der Beauftragung sowie bei der Freigabe einer Planung. Sollte es zu Diskussionen über die Leistungsbeschreibung kommen, können sie die Norm heranziehen. Bei Abweichungen von der Vorgabe sollten Bauherren Reinwald zufolge im Vertrag klar regeln, ob und in welchem Umfang dies geschieht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.07.2025
5 min.
Baugrundgutachten: Warum es sich für Bauherren auszahlt
Öffentliche Karten oder Gutachten vom Nachbargrundstück bieten nur allgemeine Hinweise. Die Bodenverhältnisse auf dem eigenen Grundstück können völlig anders sein.
Eignet sich dieses Grundstück als Bauland? Ist dieser Boden ein gutes Fundament für meine Immobilie? Ein Gutachten kann hierzu Auskunft geben - was Sie über Kosten, Zeitplan und Zweck wissen sollten.
Sabine Meuter, dpa
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
31.07.2025
2 min.
Baugrund prüfen: So lassen sich Risiken früh erkennen
Der Bau eines Eigenheims erfordert einen langen Atem. Relativ zu Beginn des Vorhabens sollte ein Baugrundgutachten klären, wie der Boden beschaffen ist.
Kies, Lehm, Sand: Der Boden auf einer Baustelle kann sehr unterschiedlich sein. Manche Untergründe machen Bauherren mitunter Schwierigkeiten. Was Sie dazu wissen müssen.
Mehr Artikel